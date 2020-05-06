Sabancı’nın çimento şirketlerine Koronavirüs etkisi: Akçansa ve Çimsa zarar açıkladı

Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi, Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa, 2020’nin ilk çeyreğinde 24,7 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 19,7 milyon TL net kâr elde etmişti.

Akçansa’nın yurtiçi satış gelirleri birinci çeyrekte yüzde 16 oranında azalarak 208,3 milyon TL seviyesine indi. Yurt dışı satış gelirleri ise yüzde 10,6 oranında artarak 169,9 milyon TL seviyesine çıktı. Akçansa, birinci çeyrekte 15,4 milyon TL faiz, amortisman, vergi öncesi kâr elde etti.

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren Akçansa, İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Ladik’teki üç fabrikasında çimento ve klinker üretimini gerçekleştiriyor. Şirketin ayrıca İstanbul-Ambarlı, İzmir-Aliağa, Yalova, Yarımca, Hopa, Derince ve Marmara Ereğlisi ile birlikte toplam yedi çimento terminali bulunuyor.

Çimsa da zarar açıkladı

Öte yandan Sabancı Holding’in çimento sektöründeki diğer şirketi Çimsa da ilk üç ayda 8,2 milyon TL net zarar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 18,2 milyon TL net kâr elde etmişti. Çimsa’nın 5 çimento fabrikası bulunuyor…