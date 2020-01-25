Sabancı Holding yöneticilerine suç duyurusu: Temsa'da hileli iflas mı var?

Konkordato ilan eden Temsa'ya ilişkin Sabancı Holding yetkilileri hakkında "hileli iflas" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunan Avukat Leman Türkmenoğlu, Temsa’nın satıştan 2 ay borca batık hale getirildiğini ve servetin yurt dışına çıkarıldığını iddia etti. Türkmenoğlu, “Temsa, satış işleminden 3 gün önce ulaşım adına 37 milyon TL nakit kredi, 2 gün önce de 5 milyon avro teminat mektubu kullandı” dedi.

Üretime ara verdikten sonra tekrar iş başı yapılacağını duyuran ve geçici konkordato ilan eden otobüs üreticisi Temsa’nın yeniden Sabancı Holding tarafından satın alınacağı öne sürülmüştü. Hükûmete yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuyla ilgilendiğini belirtirken, Temsa yetkilileri ise henüz kendilerine bu yönde bir açıklama yapılmadığını söylemişti.

"Hileli satış ve iflas"tan Sabancı Holding yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Türkmenoğlu, “Şu anda holdingin en üst düzeyinde olan 44 kişi var yetkili olarak, hepsi hakkında hileli iflas gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundum ve savcı ifadeye çağırdı” dedi.

Evrensel'de yer alan Adnan Karataş'ın haberine göre Leman Türkmenoğlu, ayrıca “Özetle yapılan işlemle; bankalardan kredi kullanarak ve ticari sözleşmeleri devrederek Temsa’yı borca batık hale getirdiler ve serveti yurt dışına çıkardılar. Gece gündüz bu konu üzerine yoğunlaşmış şekilde yazıyoruz, çalışıyoruz” dedi.

Türkmenoğlu, “Şu anda benim tek amacım var, bu operasyonda yasal ve hükûmet nezdindeki hamlelerim ile Temsa’da yapılan usulsüz işlemleri iptal ettirmek. Temsa’yı yerli ve mili olarak yola devam ettirmek ve derhal üretime başlatmak” dedi.

"Hacze sebep olan 12 banka var"

Leman Türkmenoğlu, hacze neden olan 12 banka olduğunu iddia etti ve bunların isimlerini şimdilik açıklamayacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Sabancı Holding grup şirketlerinden Temsa, True Value Capital Partners’a devredilmeden evvel iki ay içerisinde muhtelif bankalardan; 40 milyon avro ihracat kredisi, 5 milyon avro teminat mektubu, 37 milyon TL nakit kredi almış. Satıştan üç gün önce 30 milyon avro teminat mektubu, 5 milyon avro teminat mektubu alınırken ise satıştan iki gün önce de 1.8 milyon avro teminat mektubu, kredi ve teminat mektupları verilmiştir.”

"Şirket satın alma süreçlerine aykırı bir durum var"

“Burada dikkat çeken en kritik konu, satış işleminden 3 gün önce Temsa’nın ulaşım adına 37 milyon TL nakit kredi 2 gün önce de 5 milyon avro teminat mektubu kullanılmış olmasıdır” diyen Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

“Satış sürecindeki bir şirketin satıştan önce ki 2 ay içerisinde bu kadar yüksek miktarlarda borçlandırılması şirket satın alma süreçlerine aykırıdır. Zira, Due Diligence yapıldıktan sonra şirket borçlandırılamaz. Bu durumda sormak lazım Sabancı Holding Grup Şirketi Temsa Ulaşım üzerinden bankalardan çekilen bu kredilere ne oldu, bu teminat mektupları nereye verildi?”

Hukuki ve cezai yargı süreci şu anda devam ettiğini dile getiren Türkmenoğlu, Temsa çalışanlarına, tedarikçilerine, üreticilerine tam desteğinin bu süreçte devam edeceğini dile getirdi.