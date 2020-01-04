Sabancı Holding, Temsa'yı geri alacak iddiası

Üretime ara verdikten sonra tekrar iş başı yapılacağını duyuran ve geçici konkordato ilan eden otobüs üreticisi Temsa’nın yeniden Sabancı Holding tarafından satın alınacağı öne sürüldü. Temsa yetkilileri ise konuyla ilgili kendilerine açıklama yapılmadığını söyledi.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, İsviçre merkezli fon şirketi True Value Capital Partners’a satılan Temsa’nın borçları ile birlikte Sabancı Holding tarafından geri alınacağı iddia ediliyor.

Hükûmete yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuyla ilgilendiğini belirtirken, Temsa yetkilileri ise henüz kendilerine bu yönde bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Sabancı Holding, 30 Mayıs 2019 günü Temsa’daki hisselerini 182 milyon 693 bin 243 lira karşılığında İsviçre merkezli True Value Capital Partners şirketine sattığını açıklamıştı.