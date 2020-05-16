Sabancı Holding salgına rağmen kârını artırdı; teknoloji şirketlerine yatırım için 200 milyon TL ayırdı

Sabancı Holding, 2020'nin ilk 3 ayında konsolide satışlarının 13.6 milyar TL, net kârının ise 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Açıklanan bilanço, Sabancı Holding'in net kârının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 oranında artığını gösteriyor. İlk çeyrek bilançosunun Koronavirus etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığını vurgulayan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, borçluluk oranlarındaki düşüşe ve faaliyet karındaki artışa dikkat çekerek şöyle dedi: "Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Uzun vadeli stratejilerinde yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutarak, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere net olarak gösteriyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konu bir numaralı önceliklerimiz arasında olacak."

Start-up'lara yatırım

Koronavirüs salgını sebebiyle geleceğe dair planları ertelemediklerini belirten Cenk Alper, Holding'in kurumsal girişim sermayesi fonunun SPK tarafından onaylandığını, 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacaklarını belirtti ve ilk etapta 25 start-up ile görüştüklerini söyledi.