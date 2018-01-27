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Ekonomi

Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı Hakan Timur'a emanet

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Enerjisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanı Hakan Timur, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak atandı

27 Ocak 2018 15:38

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Enerjisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanı Hakan Timur, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak atandı.

Sabancı Holding\'in farklı grup şirketlerinde uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliği yapmış olan Hakan Timur, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı’na, Meral Erdenk Kurdaş’in kendi isteğiyle ayrılma kararının ardından getirildi. 

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan Timur, kariyerine 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International’da başladı. Ardından Sabancı Topluluğu’nda sırasıyla Gıda Grubu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa Global’de Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.  Timur son olarak da Enerjisa’da organizasyonel iklim ve kültür gelişimi, değişim yönetimi ve stratejik insan kaynakları süreçlerinin yönetiminin yanı sıra, kurumsal iletişim yönetimi ile satınalma ve iş mükemmelliği faaliyetlerini yönetti. 

Hakan Timur, 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding “Talent Pool” ve 2009’da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer aldı. (Fotoğraflı)

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