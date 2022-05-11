Sabancı Holding, ilk çeyrekte satışlarını yüzde 135 artırdı

Sabancı Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk 3 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 135 artışla 72 milyar 704 milyon TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’in konsolide net kârı 8 milyar 251 milyon TL oldu.

“Hedefimiz dünyanın Sabancı'sı olmak"

Konuyla ilgili Dünya'ya değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, son dönemde ortaya çıkan jeopolitik risklerin, dünyadaki enflasyonist tehditlerin ve tedarik zincirindeki aksamaların küresel faaliyet ortamını zorlaştırdığını ifade ederken, “Tüm bu gelişmelerle birlikte, küresel düşünmek ve müşteriye yakın olmak artık şirketler için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Biz de stratejilerimizi bu yaklaşım doğrultusunda şekillendirirken, hem yurt dışında hem de ülkemizde yaptığımız yatırımlarla büyümemize kesintisiz devam ediyoruz. Gerek yapı malzemeleri ve sanayi iş kollarımızda önceki dönemlerde attığımız uluslararası adımlar, gerekse bu dönem dijital faaliyetlerimizin küreselde tek bir çatı altında toplanması, Topluluk Vaadimiz kapsamında çizdiğimiz yol haritasının çok önemli birer yapıtaşı. “Dünyanın Sabancı’sı” olma hedefimizi de somut olarak ortaya koyan bu adımlarla, sınırların gün geçtikçe kalktığı ve çetinleşen küresel rekabet ortamında, Sabancı’yı çok daha avantajlı bir konuma taşıyoruz” dedi.

Cenk Alper şöyle devam etti:

"Ülkemizin ihracat seferberliğine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

“Açıkladığımız üç aylık finansal sonuçlarımız, operasyonel ve mali performansımızın beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Holdingimizin ve tüm Topluluk şirketlerimizin bilanço yönetiminin en önemli unsurları olarak gördüğümüz kârlılık kalitemiz, artan özkaynak kârlılığımız ve sağlıklı borçluluk oranlarımız sayesinde, bir yandan hissedarlarımıza değer katarken diğer yandan da Sabancı’yı bir dünya şirketi haline getirecek önemli atılımları hayata geçiriyoruz. Pandeminin tüm dünyada kontrol altına alınması ve normalleşme süreçlerinin güç kazanmasıyla hızla artan ihracat gelirlerimiz de büyüme stratejimizin uygulamaya konulmasında bize büyük bir avantaj sağlıyor. Sanayi grubu, ihracat gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 24 artırdı. Bu sayede ülkemizin ihracat seferberliğine katkıda bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer yandan, bankamız bu dönemde ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürürken, ilk çeyrekte ekonomimize sağladığı kredi desteğini 462 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine yükseltti.”