Sabancı Holding CEO'su Alper: Sürdürülebilirlik hedeflerimizin yarısını 2030’a kadar gerçekleştireceğiz

CNBC Europe’a konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 2050 yılında net sıfır emisyon vaadinde bulunarak sürdürülebilirlik alanında öncü bir duruş sergilediklerini belirterek, “Hedeflerimizi bilim temelli yıl bazında belirlemeliyiz, hedeflerimizin yarısına 2030 yılına kadar ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper CNBC Europe kanalında yayınlanan “Squawk Box Europe” adlı programa katılarak, Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendirdi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper; sürdürülebilirliği, Topluluğun amacının ve stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtirken, Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik hedeflerini ve Topluluğun sürdürülebilirlik yol haritasını da izleyicilerle paylaştı.

Geçen yıl pandemi sürecinde, Topluluk vaadini “Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” olarak değiştirdiklerini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bununla birlikte pandemi sonrasında şekillenecek dünyayı anlamak için Topluluk genelinde çok kapsamlı bir çalışma yaparak, 5 yıllık bir strateji planı hazırladık. Bu plan dahilinde, bizleri Topluluk vaadimize ulaştıracağına inandığımız 5 temel öncelik belirledik: ‘Kapsamlı müşteri deneyimi sunmak’, ‘Çevik küresel ve yerel ayak izi’, ‘Sürdürülebilirliğe öncülük etmek’, ‘Dijital ve malzeme teknolojilerinde liderlik’ ve ‘İnsan ve işin geleceğine uyum’. Bunlarla birlikte, Topluluk olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma vaadinde bulunarak, uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizi duyurduk” dedi.

“Tüm grup aktivitelerimiz için farklı yol haritaları çizdik”

Net sıfır emisyon ve sıfır atık için ihtiyaç duyulan bazı çözümlerin henüz teknolojik olarak mümkün olmadığından bahseden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Uzun bir yol haritası çizdik, bunu uygulamak istiyoruz. Grup bünyesinde, tüm grup aktivitelerimizi analiz ettik ve her biri için farklı yol haritaları çizdik. Sıfır karbon salınımı doğrultusundaki bu hedeflerimizin ve aktivitelerimizin bir kısmı şu anda net ama eğer gerekli çözüm dünyada mevcut değilse, biz de gerekli çözümleri bulmak için dünya çapındaki ağlara dahil olacağız. Burada hedeflerimizin yarısını 2030’a kadar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde bunu konuşuyoruz. Hedeflerimizi bilim temelli yıl bazında belirlemeliyiz, hedeflerimizin yarısına 2030 yılında ulaşmış olmamız gerekiyor, aksi takdirde 2050 hedefini ıskalayacağımız kesin” ifadelerini kullandı.