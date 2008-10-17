'Sabancı-Harvard' yaz okulu açılıyor

Sabancı ve Harvard üniversitelerinin işbirliğiyle İstanbul'da 2009 yılından itibaren başlayacak "yaz okulu" basın toplantısıyla tanıtıldı.



Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, üniversitenin Karaköy'deki iletişim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2009 yazından itibaren İstanbul'da başlayacak "Sabancı-Harvard Yaz Okulu"nun, Sabancı Üniversitesini uluslararası konumda bir adım daha ilerlettiğini söyledi. Terzioğlu, Harvard Üniversitesinin 25'e kadar ülkede yaz okulu programları yürüttüğünü ve bu programların sadece üniversitenin öğrencilerine açık olduğunu, ancak Sabancı Üniversitesi ile İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliğine Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin de katılabileceğini bildirdi.



Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, "Bizim Harvard ile yürüteceğimiz tam anlamıyla ortak bir yaz okulu. Bazı dersleri Harvard Üniversitesi öğretim üyeleri, bazı dersleri Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri verecek. Eşit sayıda Harvardlı ve Sabancı üniversiteli öğrenciler katılacak" dedi. Yaz okullarının 7-8 haftalık hızlandırılmış programlar olduğunu dile getiren Terzioğlu, iki üniversitenin öğrencilerinin aynı sınıflarda ders alacaklarını belirtti.



Rektör Terzioğlu, ilk yıl derslerin kültürel içerikli olacağını, İstanbul'da gerçekleştirilecek yaz okulunda şehrin tarihi ve kültürel hazinelerinin tanıtmanın, derslerin bir diğer kısmını oluşturduğunu ifade etti. Talebin kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler arasında tercih

kriterlerinin, iki üniversite arasında kurulacak ortak bir kurul tarafından belirleneceğini, ücretinin ise Sabancı Üniversitesinin diğer yaz okulu ücretinden farklı olmayacağını söyledi. Terzioğlu, programın İstanbul içi geziler içermesinden dolayı Sakıp Sabancı Müzesinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Terzioğlu, İstanbul'a ilginin son yıllarda arttığına işaret ederek, Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülünü almasının bu ilgiye ivme kazandırdığını söyledi.

