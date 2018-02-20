Sabancı / Dinçer: Sigorta sektöründe yeni neslin ihtiyaçlarını doğru okumaya odaklandık

İstanbul, 20 Şubat (DHA) - Aksigorta ve AvivaSA ile yeni neslin sigortacılığına odaklandıklarını belirten Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, \"Sabancı Holding Sigorta Grubu olarak biz, sigorta sektöründe de yeni neslin ihtiyaçlarını doğru okumaya ve karşılamaya odaklandık\" dedi.

Sabancı Holding Sigorta Grubu’nun 2017 yılının değerlendirildiği, 2018 beklentilerinin paylaşıldığı, Türkiye ve dünya sigorta verilerinin aktarıldığı toplantı, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer’in ev sahipliğinde, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ve AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca’nın katılımıyla Sabancı Center’da düzenlendi.

Yeni nesil sigortacılığa odaklandıklarını belirten Haluk Dinçer, hayat ve hayat dışında rekabet eden yaklaşık 60 şirketten yarışı, müşteriye odaklanan, en iyi deneyimi sunanın ve teknolojiyi en iyi kullananın kazanacağını ifade etti ve ekledi:

\"Yaşamın her alanında takip edilmesi giderek zorlaşan bir değişim var.

\"Teknolojinin liderlik ettiği bu değişim yeni bir dünya yaratırken, ihtiyaçlar ve riskler de bu değişimin en önemli parçalarından biri haline geliyor.

\"Her sektörde olduğu gibi, sigorta sektöründe de başarı, yeni dünyanın, yeni nesillerinin ihtiyaçlarını doğru okumaktan geçiyor.

\"Yeni nesli ve bu yeni dünyayı anlayamayan hiçbir kurumun artık ayakta kalma şansı yok.

\"Sabancı Holding Sigorta Grubu olarak biz, sigorta sektöründe de yeni neslin ihtiyaçlarını doğru okumaya ve karşılamaya odaklandık.\"

Sabancı Holding Sigorta Grubu olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Haluk Dinçer, elementer sigorta pazarında Aksigorta’nın 2017’de yüzde 39 büyüyerek 2.6 milyar lira prime, AvivaSA’nın hayat sigortası pazarında yüzde 51 büyüme ile 461 milyon lira prime, Bireysel Emeklilik’teki fon büyüklüğünün ise yüzde 29 artışla 15.2 milyar liraya ulaştığını söyledi.

İki şirketin de 2017’de yüksek bir karlılık elde ettiğine değinen Haluk Dinçer, 2018 hedeflerini şöyle sıraladı:

\"2017 yılında Aksigorta yüzde 94 büyüme elde ederek 137 milyon lira, AvivaSA ise yüzde 38 büyüme ile 145 milyon lira UFRS bazlı net kar elde etti.

\"2018 yılında da Aksigorta’da yüzde 25-30 prim artışı, AvivaSA’da hayat sigortalarında sektörün üzerinde büyüme, BES fon büyüklüğünde ise liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir karlı büyümeye, yüzde 25-30 seviyesinde öz kaynak verimliliğine devam edeceğimize inanıyoruz.\"

Sektörün dünya pazarında 4.7 trilyon dolarlık prim üretimi olduğunu belirten Haluk Dinçer, Avrupa pazarının 1.5 trilyon dolar, Türkiye pazarının ise 13 milyar dolar olduğunu söyledi.

Avrupa’da 1620 dolar olan kişi başı prim üretiminin Türkiye’de 164 dolar olduğunun altını çizen Dinçer, şöyle dedi:

\"Gidecek çok yolumuz var; sigorta ekonomik gelişmişlikle ilgili.

\"Türkiye büyüdükçe sigorta sektörü daha hızlı büyüyecek.

\"Son beş yılda pazarın büyüme trendinde olduğunu görüyoruz.

\"Elementer sigorta pazarı yıllık ortalama yüzde 18, hayat sigortası pazarı yıllık ortalama 23, BES fonları yıllık ortalama yüzde 31 büyüdü.

\"Sigorta sektörü Türkiye’nin 1.5-2 katı hızla büyüyor.\"

Türkiye’de farklı alanlardaki sigortalılık oranlarına da değinen Dinçer;

- zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 47,

- zorunlu trafik sigortalılık oranının yüzde 78,

- kasko penetrasyonunun yüzde 27,

- sağlık sigortası penetrasyonunun yüzde 4 olduğunu hatırlattı.

BES katılımcı oranının yüzde 12 olduğunu belirten Haluk Dinçer, şunları söyledi:

\"Teknolojinin ivmelenmesiyle birlikte sigortacılıkta da yeni riskler ortaya çıkıyor.

\"Siber risk sigortaları dünyada 5 milyar dolarlık bir pazara ulaştı, fikri mülkiyet, veri tabanları, dijital ağlar/platformlar, maddi olmayan, duran varlıklar ve global ısınma yeni riskler.

\"İklim bağlantılı hasarlar geçen yıl dünyada 300 milyar dolardı.

\"Ülkemizde geçen yıl Temmuz ayında İstanbul’da yaşanan sel ve dolu hasarı 650 milyon lira’yi buldu.\"

Aksigorta için 2018 yılına çok güçlü başladıklarını dile getiren Aksigorta Genel Müdür Uğur Gülen, \"Şirketimizin piyasa değeri 2017 yılı sonunda 1 milyar lira’nin üzerine çıktı. Fon büyüklüğümüz yüzde 35 artışla 1.2 milyar lira’den 1.5 milyar seviyesine yükseldi. 2018 yılında da kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonu ile kalıcı üstünlük sağlayan sigorta şirketi olacağız. İnsan odaklı stratejimiz ile hissedar, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla değer yaratacağız\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük direkt satış kadrosuna ve en gelişmiş çoklu kanal yapısına sahip, 1,500 çalışanlı bir sektör devi yarattıklarının altını çizen AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da, \"2017 yılında, 15.2 milyar lira fon büyüklüğü, yüzde 19.5 pazar payı ve 900 bin BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterimizle; 2015 yılında elde ettiğimiz sektör liderliğimizi devam ettirdik. 2018 yılını da sektör lideri olarak kapatmayı hedefliyoruz\" dedi.

Dijitalleşme konusunda en verimli yatırımları yapmış şirketlerin bu süreçte öne çıkacağının altını çizen Fırat Kuruca, \"AvivaSA olarak bu sürece hazırız\" dedi ve ekledi:

\"Bi\'tıkla Kurumsal ve Bireysel” internet şubelerinin dijital kanallar konusunda en önemli iki uygulamaları olduğunu vurgulayan Fırat Kuruca, Otomatik Katılım sürecinde işverenlerin ve çalışanların işlemlerini hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini hedeflediklerini belirtti. Fırat Kuruca, \"Bunun yanı sıra işverenlerin hızlı ve zahmetsiz bir şekilde otomatik katılım sistemine dahil olabilmelerini sağlamak amacıyla kurumsal web sitemiz üzerinden online platformumuzu müşterilerimizin kullanımına sunduk. Firma yetkilileri, herhangi bir satış danışmanına ihtiyaç duymadan teklif alıp, otomatik katılım ve sözleşme süreçlerini kolayca tamamlayabiliyorlar\" dedi.