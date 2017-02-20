Sabancı CEO'sunun istifası ve perde arkası

Sabancı Holding'ten 2010'dan bu yana CEO'luk görevini yürüten Zafer Kurtul istifa etti. Kurtul'un yerine şirketin Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen getirildi.

BusinessHT’nin ulaştığı Sabancı Holding kaynakları Kurtul’un istifasının planlı olduğunu ifade etti. 2010 yılından bu yana CEO olarak görev yapan Kurtul’un önceden planladığı şekilde Genel Kurul’u takiben görevden ayrılacağı belirtilirken, cuma günü yapılacak yıl değerlendirmesi toplantısında da Kurtul ve Göçmen’in birlikte basının karşısına çıkması bekleniyor.

Yeni CEO olarak göreve başlayacak Göçmen’in 14 yıldan bu yana grup bünyesinde görev aldığı, özellikle enerji grubundaki başarısının da kendisinin CEO olarak seçilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında;

"Zafer KURTUL'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir.

"Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1983-1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel Sanayi'de, 1996-2003 yılları arasında Lafarge'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan ve 2003 yılında Akçansa'ya Genel Müdür olarak atanan Mehmet Göçmen, 01 Ağustos 2008 tarihinden bugüne Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Çimento Grup Başkanlığı ve Enerji Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur."

Zafer Kurtul kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, 1998'de Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank bünyesine katıldı. Kasım 2000-Haziran 2009 tarihleri arasında Genel Müdür olarak görev yaptı.

Chartered Financial Analyst (CFA)unvanına sahip Kurtul, daha önce Citibank, BNP-Ak-Dresdner Bank ve Societe Generale'de de yönetici olarak görevlendirildi.

19 Temmuz 2010 tarihinde ise Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.