Sabancı Center, kadına şiddete karşı bu yıl da turuncuya boyanıyor

İstanbul, 25 Kasım (DHA) - Sabancı Holding ve Akbank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin dünya genelinde her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 2017 temasını “Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver” olarak belirlediği kampanya kapsamında “Dünyayı turuncuya boyayalım: Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet son bulsun” çağrısına bu yıl da destek veriyor.

Kampanya kapsamında, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kampanyanın başladığı 25 Kasım akşamından itibaren İstanbul\'un simge yapılarından olan Sabancı Center turuncu renkle ışıklandırılacak.

2011 yılında Birleşmiş Milletler\'in Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirgesi\'ni (WEPs) imzalayan ilk Türk şirket olan Sabancı Holding, kadının toplumdaki konumunu her alanda güçlendirmek için uzun yıllardır hem topluluk bünyesindeki şirketleri, hem de Sabancı Vakfı aracılığı ile çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Kadınların ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata ve eğitime eşit fırsatlarla katılımının önemine ve ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip olduğuna inanan Sabancı Holding, sosyal sorumluluk anlayışını çalışanları aracılığıyla topluma yayma amacıyla Sabancı Vakfı’nın destekleriyle 2015 yılında Sabancı Gönüllüleri Programı’nı başlatmıştı. İstihdam, eğitim, kişisel gelişim, psiko-sosyal destek, sağlık gibi çeşitli konularda yürütülen birçok proje kapsamında iki binin üzerinde kadına ulaşıldı. Ayrıca online eğitimler kapsamında ise bugüne kadar 11 bini aşkın Sabancı Topluluğu çalışanına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda “Kavramlar ve Tanımlar”, “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet”, “İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet”, “Kadına Yönelik Şiddet” ve “Erken Yaşta Zorla Evlilik” konularında online eğitim verildi.

Sabancı Holding\'in yanında WEPs’i imzalayan kuruluşlar arasında bulunan Akbank, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER) tarafından Dünya Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen \"Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Projesi\" ile Türkiye\'de ilk sertifika alan kurumların arasında yer alıyor. Uzun yıllardır kadın-erkek dengesini gözeten ve kadın istihdamı konusunda öncü kuruluşların başında gelen Akbank’ta, son 5 yılda kadın çalışanların toplam işe alınması yaklaşık yüzde 53 artış gösterdi.

Kampanya, Birleşmiş Milletler’in dünya genelinde kabul ettiği “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Mücadele Günü” olan 25 Kasım’da başlayacak ve İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık’a kadar devam edecek. (Fotoğraflı)