Sabancı: Basın özgürlüğü olmazsa olmazımız

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Bireyin hak ve özgürlüklerinin öncelikli olduğu, sağlıklı işleyen bir demokrasinin olmadığı bir ortamda toplumsal kalkınma sürdürülebilir olamaz" dedi. Sabancı, "Toplumsal kalkınma ve sağlıklı bir demokrasi için basın özgürlüğü, olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.

G(irls)20 2015 Zirvesi'nde söz alan Sabancı, basın özgürlüğünün önemle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Zaman'da yer alan habere göre, Zirvede kadının ekonomik hayata katılımının önemli olduğunu da anlatan Sabancı, "Bugün kadının ekonomik hayata katılımının önündeki en büyük engel, kadınla erkeğin eşit olarak algılanmamasıdır. Toplumdaki bu algıyı kırmadığımız sürece eğitimde, politikada, iş hayatında kadını göremeyiz. Kadının ekonomik hayata katılımı için kadınla erkeğin eşit olması gerekiyor. Bu bir ayrıcalık değil, haktır. Kadınlar 'ayrıcalık' değil 'eşitlik' istiyor. İşte bu nedenle Sabancı Vakfı'nda yaptığımız çalışmalarda 'meselenin köklerine inmeye' gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabancı, erken yaşta evlilikler için de "Erken yaşta evliliği önlemek minimize etmek, en azından 18 yaşa gelip kendi hukuki haklarına sahip olması anlamına gelir. Hiç değilse bunu başarmamız gerekiyor." dedi.

Vakfın kadınlar ile ilgili faaliyetlerine değinen Güler Sabancı, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla kız çocuklarının eğitim hakkına erişmesine, kadının ekonomik hayattaki yerinin güçlenmesine, politikada ve toplumun her alanında söz sahibi olmasına katkıda bulunduk. Toplumsal gelişmenin, kadının topluma eşit katılımıyla mümkün olduğuna inanıyorum.".

"Toplumsal ve ekonomik kalkınma için kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünya hayalimiz var. Bu hayal ışığını gösteriyor. Artık çok yukarıda ve uzakta değil. Kadının iş gücüne katılımının sağlanması için temelde kız çocuklarının eğitimine devam etmesini sağlamalıyız ve tüm dünyada kadının toplum içindeki rolünü desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Bütün araştırmalar ve geliştirmeler, içinde yaşadığımız dünya, iletişimimiz birbirimize cesaret veriyor. Kat ettiğimiz yola bakıyorum. G(irls) 20'ye bakıyorum. 6 yılda kat ettiğimiz yolu önümüzdeki 6 ayda aşacağımıza inanıyorum. Birbirimizle paylaşmalıyız, paylaştıkça çoğalırız." (CİHAN)