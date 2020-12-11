Sabancı ailesinde miras davası: 100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir

Sözcü gazetesinin haberine göre; Sevgi Sabancı’nın ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada ara karar alındı. Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın eski ikametgâhı olan, halen Sakıp Sabancı müzesi olarak kullanılan Emirgan’ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.

İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı:

“Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına...”

Sevgi Sabancı vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm’ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı’nın Sabancı ailesinin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı belirtildi.

Atlı Köşk’ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. 16 Ekim 2017’deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk’ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.