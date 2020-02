Sabancı, ABD'de sermaye artırımına gidiyor

Sabancı Holding'in Kordsa şirketinin ABD'deki bağlı ortaklığı üzerinden iki Amerikan şirketi satın alması tamamlandı. Bu kapsamda yeni alınan iki kompozit şirkette 65 milyon dolar sermaye artırımı yapılacak. Kordsa, sermaye artırımına hissedarlık oranı olan yüzde 100 ile katılacak.

BusinessHTnin haberine göre, Kordsa'nın ABD'de faaliyet gösteren ve hisselerinin yüzde 100'ü kendisine ait bulunan bağlı ortaklığı Kordsa Inc. tarafından satın alınan şirketler "Fabric Development, Inc." ve "Textile Products, Inc." unvanıyla faaliyet gösteriyor ve ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler tedarik ediyor. Her iki şirket de şahıs şirketi ve Piyush A.Shah ile Abantika P.Shah'a ait. Bu şirketlerin satın alma işlemi 98,18 milyon dolar ile tamamlandı.

Fiber, lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit güçlendirme endüstrilerinde hizmet veren kord bezi üreticisi Kordsa, bu satın almalarla ABD'deki kompozit gelirlerinin 2018'de 80 milyon dolardan fazla artmasını bekliyor.