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Şaban Vatan'dan 'Rabia Naz'ın dosyası yeniden açılsın' çağrısı

Dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

18 Temmuz 2020 15:11

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, soruşturma dosyasının yeniden açılması çağrısında bulunarak, "Biz Rabia Naz'ımızın adaletinin sağlanması derdindeyiz" dedi.

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