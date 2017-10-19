Şaban Dişli, AKP'deki görevinden istifa etti: Erdoğan'ı daha fazla yıpratmak istemiyorum

Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının istifa haberi beklenirken sürpriz bir istifa AKP Genel Merkezi'nden geldi. Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, AKP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa etti. Dişli, "Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim" dedi.

İstifasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Dişli, 24 Ağustos'ta ekonomi alanında çalışmalar yapmak üzere parti tüzüğünün 145. maddesi uyarınca şahsının "Genel Başkan Danışmanı" olarak atanması dolayısıyla büyük onur duyduğunu belirtti.

Göreve getirilmesi dolayısıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Dişli, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ı haksız yere yıpratmamayı teminen..."

"Ancak bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman, hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere, daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevden ayrılmaları istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarıyla ilgili olarak "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Vermezlerse gereği neyse yapılır" demişti.

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Kardeşi darbeden yargılanıyor

Dişli'nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olduğu belirtilen Akıncı Üssü davasında tutuklu olarak yargılanıyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planladığı ifade edilen ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu belirtiliyor.

Hakkında fezleke hazırlanmıştı

Şaban Dişli hakkında 2 Mayıs'ta dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı. Dişli hakkında düzenlenen fezlekenin AKP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erturan'a yönelik tehdidi olduğu ortaya çıkmıştı. Erturan, Dişli'nin kendisine 'Seni FETÖ’cü ilan ettirip, içeri attıracağım’ dediğini öne sürmüştü. Dişli, Erturan'ın şikâyeti üzerine hakkında fezleke düzenlenmesinin bir 'siyasi itibar operasyonu' olduğunu iddia etmiş, "Bu kampanyayı yürütenler ile adalet önünde hesaplaşacağız. Ayrıca, değerli basınımızın yargısız infaz yaparcasına 2 gündür yazıp çizdiklerini kamu vicdanına havale ediyorum" demişti.

Şaban Dişli kimdir?

Şaban Dişli'nin TBMM sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

22 Şubat 1958'de Sakarya Geyve'de doğdu. Baba adı Aslan, anne adı Saniye'dir. Bankacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesinde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programına katıldı.

Hollanda'da banka genel müdürlüğü yaptı. Yurt Dışı Bankalar Birliği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ Kurucu Üyesi oldu. 22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği; 23. Dönemde AK PARTİ Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı; 24. Dönemde Başbakan Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Hollandaca bilen Dişli, evli ve 3 çocuk babasıdır.