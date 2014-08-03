Sabah'tan Galatasaray'a: Kulüp doktorlarının ekipmanları eksik miydi?

Galatasaray Metin Oktay Tesisleri’nde başının demir kapıya sıkışması sonucu yaşamını yitiren Sabah gazetesi foto muhabiri Erkan Koyuncu’nun ölümüne ilişkin, gazete kulübe 4 soru yöneltti.

Antrenmanı izlemek için tesislere gelen Sabah Gazetesi foto muhabiri Erkan Koyuncu’nun kafası demir kapıya sıkıştı. İlk müdahaleyi yapan Galatasaray doktorları 15 dakika kalp masajı uyguladı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan Koyuncu, burada hayata gözlerini yumdu.

Sabah Gazetesi, Koyuncu'nun vefatının ardından Galatasaray camiasına 4 soru sordu.

Cevap bekleyen sorular

1- G.Saray Kulübü yıllardır basın mensuplarına neden özel bir giriş kapısı organize etmedi?

2- Beş tonluk kapıyı açıp kapayan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübede tesis dışını gösteren kamera var mı? Kapı açmadan irtibatı sağlayan diyafon ya da videofon neden yok?

3- Koyuncu'nun açık kapıdan kafasını uzattığı anda güvenlik görevlisi yanlışlıkla kapıyı kapatan butona mı dokundu?

4- Kaza sonrasında kalbi duran Erkan Koyuncu'yu 15 dakika süren elle kalp masajı sonrasında hayata döndüren takım doktorunun ekipmanları arasında defibrilatör neden yoktu?

Son yolculuk bugün

Erkan Koyuncu'ya son görevimizi bugün yapacağız. Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Prandelli de cenaze namazına katılacak

G.Saray Teknik Direktörü Prandelli ve kaptan Selçuk İnan, talihsiz olayın ardından hastaneye gelerek, Koyuncu'nun durumu hakkında bilgi aldı. Avusturya'daki hazırlık kampında gazetecilerle yediği tanışma yemeğinde foto muhabirimiz Erkan Koyuncu ile sohbet eden İtalyan teknik adamın, "Ramazan'ın son günü oruç tutacağım" sözü sonrasında, Koyuncu kendisine, "Kadir Gecesi tutun beraber iftar yaparız" diye çağrıda bulunmuştu. Prandelli dün akşam idmanında cenazeye de katılacağını açıkladı.