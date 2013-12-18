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Sabah'tan borsa yorumu: Kına yakanlar beklediğini bulamayacak!

Yolsuzluk operasyonu borsada deprem etkisi yarattı; BIST 100 endeksi son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi, ama Sabah gazetesinin internet sitesi düşüşü 'olağan' olarak gördü

18 Aralık 2013 12:41

Türkiye dün gözaltına alınan şüpheliler arasında bakan çocukları, üst düzey bürokratlar ve ünlü işadamlarının bulunduğu ‘yolsuzluk operasyonu’yla sarsılırken, borsa 9 Eylül'den bu yana ilk kez 70 bin puanın altına inerek güne düşüşle başladı. Ancak Sabah gazetesinin internet sitesi haberi manşetten, "dolar şu an kaç lira biliyor musunuz?" diyerek, "kına yakanlar beklediğini bulamayacak" ifadeleri ile verdi.

Haberde, "İstanbul'daki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklu sayısının 50'yi aşması ve halen belirsizliklerin devam etmesiyle Borsa İstanbul'da satıcılı seyrin devam ettiğini belirten analistler, endeksin 70.000 puanın altında kaldığı sürece kademeli olarak satış baskılarının devam edebileceğini, 69.000 ve 68.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor" ifadelerine yer verilerek borsanın olumlu bir seyirde devam edeceği izleniminde olduğu iddiasında bulunuldu.

Sabah.com.tr'nin manşetine yansıyan borsa haberi şöyle:

 

 

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