Sabah'tan Almanya'ya 'tepki': Cesur gazeteciliğin karşılığı hukuksuz vergi cezası oldu!

Sabah gazetesi, Almanya'nın Sabah Avrupa'nın yayınlarını durdurmakla tehdit ettiğini öne sürdü. "Sabah Avrupa, Almanya ve Avrupa genelinde, yabancılara yönelik ırkçı saldırıların ısrarlı takipçisi" olduğunu iddia ederek. "Bundan rahatsız olanlar ise hukuksuz cezalardan medet umuyor" dedi.

Sabah'ta yer alan haber aynen şöyle:

Almanya'nın Sabah Avrupa'yı susturmaya çalışmasının arkasında, gazetenin ülkede dozu gittikçe artan ırkçılık rüzgârını deşifre etmesi yatıyor. Sözde dost Almanya, FETÖ ve PKK'lıların peşine takıldığından bu yana Türkler ülkede darp ediliyor, faili meçhul cinayetlere kurban gidiyor. Pekçok cinayette ipucu bile bulunamazken, polisin darp ettiği Türkler ile ilgili takipsizlik kararı verildi. Sadece Türkler değil tüm Müslümanlar bu ırkçı rüzgârdan nasibini alıyor. Belçika ve Hollanda'da da benzer olaylar yaşanıyor.

Ocak: Yılbaşı gecesi PKK'lılar Bremen'de 15 yaşındaki Suriyeli Odei Khaled adlı çocuğu dövdü. Bir hafta sonra öldü. Ludwigshafen kentinde yaşayan 3 çocuk babası işadamı İsmail Torun (50) kaçırıldı. İstenen 1 milyon euro fidye ödendiği halde öldürüldü. Polis olayı çözemedi.

Mart: Karlsruhe'de Ertan Gökhan'ı yolda polis çevirdi. Kemeri takılı değil diye ceza kesti ardından Türklere hakaret etti ve yüzüne cop ile vurdu. Genç hukuk mücadelesi başlattı ancak dayak yediğiyle kaldı.

Nisan: Referandum sürecinde sandığa 'Evet' oyu kullanacakları taşıyan Mehmet Gargılı, Brüksel'de PKK'lıların saldırısına uğradı. Demir çubuklarla dövülen Gargılı'nın aracı ateşe verildi. Almanya'nın Augsburg kentinde bir kızı tacizden kurtaran Mert Can Altunbaş (20) tacizci gençler tarafından evine kadar takip edildi ve kapısının önünde vahşice öldürüldü.



Mayıs: Almanya'nın Duisburg kentinde kafe işleten Birgül Düven, işletmesinde kafasından vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili özel ekip kuran Alman polisi şu ana kadar hiçbir ipucuna ulaşamadı. PKK'lılar Almanya'nın pek çok kentinde camilere saldırdı. Hâkimler komik gerekçelerle saldırganları serbest bıraktı. Hollandalı 3 ırkçı, Belçika'da Ali Fakioğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyip desteklemediğini sordu ve saldırdı. Fakioğlu'nun kafası ve yüzüne 40'ın üstünde dikiş atıldı.

Haziran: Frankfurt kentinde icra memurları ile Savaş

Kabasakal'ın kapısına dayanan polis, tedavi gören Kabasakal'a kontrolsüz güç uyguladı. Kabasakal olay yerinde öldü. Polisler ifade bile vermedi. Avusturya'nın Linz kentinde 6 Türk kızı bindikleri belediye otobüsünde önce sözlü ardından da fiziki saldırıya uğradı. Hazal Çelik adlı genç kız, kafasından, kolundan ve ayağından yaralandı. Köln'de yanlışlıkla polis barikatını geçen Rıdvan Milik, polis işkencesi ile karşı karşıya kaldı. 20 yaşındaki genç önce dövüldü, ardından da karakolda çırılçıplak soyulup psikolojik işkence yapıldı. Almanya'nın Mönchengladbach kentinde 18 yaşındaki Asrın Yılmaz ve Furkan Özcan, 4 Neo-Nazi'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis "Irkçılık yok" dedi.

Temmuz: Hollanda'nın Rotterdam kentinde, işadamı Zeki Yumuşak (41) öldürüldü. Hollanda basını Yumuşak'ın Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini yazıp ölümüne sevinir gibi haberler yaptı.

10 kişiyİ öldüren ırkçı terör örgütü NSU'nun sırrı yıllardır çözülemiyor. Cinayetler işlendikten sonra gizli servisin yönlendirmesiyle aileler suçlandı, gerçek suçlular gizlendi. NSU'nun çevresinde veya bu işin içinde en az 50 muhbir olmasına karşın gizli servis olayı çözmek üzere olan polisi engelledi, muhbirler aracılığıyla katillere haber salıp kaçmasını sağladı. 2 tetikçi karavanda ölü bulundu, örgüt üyesi Beate Zschaepe kaçıp canını kurtardı. Gizli servisin ihmalleri ayyuka çıkınca Başbakan Merkel, "Sonuna kadar gideceğiz" diye söz verdi. Ancak bu sözün ardından bile dosyalar imha edildi. Tanıklar öldü. Bir ajana neredeyse suçüstü yapılmasına rağmen herkesi aptal yerine koyduğu açıklama makul bulundu. Hakkında dava bile açılmadı. 2000-2006 arasında işlenen cinayetler bu ajan deşifre olduktan sonra bıçak gibi kesildi.

"Almanya'nın amacı bu yolla sindirmek"

Almanya BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız: FETÖ ve PKK'nın yuvası Almanya"Düşmanımın düşmanı dostumdur" siyaseti uyguluyor. Almanya asimile edemediği oradaki Türkler'in sesi olan Sabah'ı bu tarz ayak oyunlarıyla sindirmeye çalışıyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş: İki ülke arasında artan siyasi gerginliğin faturasının Sabah Avrupa'ya, basın özgürlüğüne kesilmesi yanlıştır. Almanya hükümeti demokrasi naraları atarken, böyle bir cezayı hukuksuz bir şekilde alması kabul edilemez.