Sabah gazetesi, Almanya'nın Sabah Avrupa'nın yayınlarını durdurmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Sabah, "FETÖ'ye karşı 'dostça' uyardığımız Almanya, Avrupa yayınımızı kapatmakla tehdit ediyor" iddiasında bulundu.

İşte Sabah'ın ilk sayfasında çıkan haber aynen şöyle:

Avrupa’yı hukuksuz vergi cezasıyla susturmaya kalkan Berlin, örümcek ağı gibi kendi ülkesini de saran FETÖ’ye karşı uyaran Sabah yerine, FETÖ’cülere kulak verdi

Sabah, eli kanlı FETÖ'nün vahşi yüzünü deşifre edip Avrupa'yı nasıl örümcek ağı gibi sardığını anlatınca hedef haline geldi. Sabah'ın dikkat çeken manşetlerini gözardı eden Avrupa, FETÖ'cüleri dinlemeyi tercih etti.

Sabah olarak darbe girişiminin ardında FETÖ olmadığını söyleyenlere kanıt gösterdik. Bir bir FETÖ'cülerin Avrupa'daki yapılanmasını, nerelerden örgüte para aktığını anlattık. "Bu örgüt sinsi bir yılan. Bugün Türkiye'yi sokmaya çalıştı yarın sizi sokacak. Bunlara alan açmayın" dedik, davalarla tehdit edildik, vergi cezasıyla karşı karşıya kaldık.

Almanya Sabah'ı neden hedef aldı?

Biz ne dedik siz ne anladınız?

Demokrasi sevdalısı bir Türk vatandaşı, FETÖ'cülerin yayınlarını deşifre etti.FETÖ'cüler savcıya koştu. Sabah bunu haber yaptı. Hukukun kolladığı FETÖ'cüler Sabah'a dava açtı. Hâkim Sabah'ı haksız buldu.



3 Ağustos 2016 darbe girişiminden sonra aylarca FETÖ'cülerin Almanya'yı üsyapmaya başladığını yazdık. "Bunlara kucak açmayın" dedik.

10 Ağustos 2016... FETÖ'nün romantizm imamı Can Dündar ile buluşan şimdiki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e, "Önce darbeyi kına. Türk halkının demokrasi mücadelesini gör. Hainlerin peşine takılma" dedik.

1-2-3 Ekim 2016... Alman kamu kuruluşları FETÖ'nün sesi olmaya başladı, "Okul kisvesi altındaki ihanet yuvalarında terörist yetiştiriyorlar" uyarısı yaptık.

11 Ekim 2016... SABAH Avrupa'da adının yayımlanması halinde yüklü tazminat ödemeye mahkûm edileceğimiz, Fetullah Gülen'in Almanya temsilcisinin neler yaptığını yansıttık.

10 soruda Almanya krizi

"FETÖ bukalemun gibidir"



5-6 Kasım 2016... FETÖ'cüleri baş tacı eden, onların iltica taleplerini hemen yanıtlayıp ceplerine pasaport koyan Almanya'ya, "Türkiye ile derdiniz ne" diye sorduk.

2 Aralık 2016... Ülkelerindeki savaştan kaçıp Avrupa'ya sığınan mültecilerin FETÖ'cüler kadar değerinin olmadığını anlattık. "Türkiye'nin düşmanından sana dost olmaz" dedik.

28 Aralık 2016... FETÖ'nün Alman istihbaratına da sızdığını yazıp, "Bukalemun gibidirler. Senin hücrelerine kadar sızarlar günü gelir sana da ihanet ederler" dedik.

14-15, 21-22 OCAK 2017... FETÖ, Almanya'daki Türk imamları ajanlıkla suçladı. Almanya'ya, "DİTİB ve Türk imamları radikalizmin önündeki en büyük set. Bu iftiralara kulak asıp DİTİB'i hedef alma" uyarısında bulunduk.

8-10 MAYIS 2017... Almanya FETÖ'cülerin yuvası haline gelince, "DEUTSCHLAND değil FETÖLAND oldun. Ülkene kaçanları bize iade et"diye istekte bulunduk. Kulak asmadın.

İşte Merkel yönetimini rahatsız eden Sabah Avrupa manşetleri

Teröriste salon bakana sansür

10-11 HAZİRAN 2017... FETÖ yıllardır 'dinler arası diyalog' dedi ve Almanya'dan milyonlarca euro sızdırdı. Bunun son örneği Berlin'deydi. "Gözünü aç, milyon eurolarını bu hainlere kaptırma" uyarısı yaptık.

23 HAZİRAN 2017... FETÖ'cülere "Hain" diyenleri tıpkı SABAH'a yaptığın gibi para cezalarıyla sindirmeye çalıştın. "Ben onları korurum onlar benim cici çocuğum" dedin.

29 HAZİRAN 2017... FETÖ ihbar hattı kurduk. Bundan rahatsız olan hainler, sahte isimlerle arayıp aldıkları cevaplarla savcına koştular, göz yumdun.

30 HAZİRAN 2017... FETÖ'cülere salon açtın, sınırsız imkânlar tanıdın. Bakanlarımıza salonlarını saçma sapan bahanelerle kapattın. Teröriste nasıl kucak açtığını gösterdik.

Almanya'dan özgür medyaya baskı - Analiz

"Sırtında kambur olacaklar"

19 Temmuz 2017... Türkiye'ye düşmanlık eden senin medyan bile FETÖ'nün ne denli tehlikeli olduğunu zaman zaman gördü. 'Eğitimci değil bildiğin mafya' dedi. Senin de görmen için çabaladık, kulak asmadın.



19-20 Ağustos 2017... Türkiye'ye ihanet edip kaçtılar, ülkende bağladığın maaşla 'ekmek elden su gölden' yaşamaya başladılar. "Bunlar senin sırtında büyük kambur olacak" diye dostça uyarıda bulunduk.

Almanya Sabah Avrupa'yı hedef aldı

Sabah'a kapatma tehdidi

Frankfurt Vergi Dairesi'nden SABAH'a iletilen resmi yazılarda, 29 Ağustos itibariyle gecikme cezalarıyla birlikte 664 bin 693 euro borcun ödenmesi istenerek, aksi halde uygulanacak maddelerle gözdağı veriliyor. Belgelerde, Almanya'daki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği'nin 35'inci maddesi uyarınca işyeri çalıştırma ruhsatının iptal edileceği de yer alıyor.



Hukuksuz cezaya tepki yağıyor

Siyasilerden sivil topluma ve medya mensuplarına kadar Türkiye ve Avrupa'dan pek çok kesim Almanya'nın kestiği haksız vergi cezasına tepkili.

Asla kabul edilemez

Maliye Bakanı Maliye Naci Ağbal: Almanya'da 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren Sabah gazetesine bugüne kadar bu ülkede herhangi bir vergi cezası uygulanmamıştır. Bu cezanın, Almanya'daki seçimlerin öncesinde kesilmiş olması, vergi denetiminin siyasi maksat güdülerek yapıldığına işaret ediyor. Böyle bir yaklaşım, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, basın özgürlüğüne karşı da yapılmış haksız bir saldırıdır. Almanya'da yapılan bu uygulama, vergi adaleti bakımından da asla kabul edilemez. Alman hükümetinin, oluşan bu şüpheyi giderecek şekilde anlaşılabilir bir açıklamayı hemen yapması beklenir. Aksi takdirde Almanya'da basın özgürlüğü üzerindeki şaibeler artacaktır.

Birileri rahatsız olmuş

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: SABAH gerçekleri ifade ettiği için, gerçekleri ortaya koyduğu için demek ki birileri bu gerçeklerin ortaya çıkmasından rahatsız olmuş. SABAH yaptığı yayınlarda kimseye hakaret etmiyor. Terörörgütlerine yönelik bir propaganda yapmıyor. Sadece orada yaşayanlar ve oradakigündemle ilgili bir politikası ve yayın çizgisi var. Almanya'nın hukuksuz uyguladığı vergi cezası kabul edilebilir değil.

Tahammülleri yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Almanya, PKK ve FETÖ olmak üzere teröristlere kucak açan ülkelerin başında geliyor. Basın özgürlüğüne tahammülleri olmadığını SABAH'a yaptıkları uygulamayla çok net gördük.

Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı İhsan Öner: Hukukun dışına çıkıp siyasi bir baskıyla susturma politikasını tasnif etmek mümkün değil. Bir medya kuruluşunu susturmaya çalışmak hukuk devletine yakışmaz.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Seçim hırsları akıl tutulmasına soktu Almanya'yı. Erdoğan düşmanlığını SABAH üzerinden ortaya çıkarıyorlar. Ama SABAH'ı susturamazlar.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Almanya'nın SABAH gazetesine yaptığı büyük haksızlık. Medyanın özgürlüğünü gölgelemek için yapıyorlar. Böyle bir uygulamanın demokrasiye yakışır yanı yok.

Basun özgürlüğüne darbe



Akşam yazarı Hikmet Genç: Amaç SABAH'ı susturmak zira Merkel'in ırkçı politikalarını deşifre ediyor. Kör göze parmak sokan bir operasyon.

Star yazarı Halime Kökçe: Almanya'nın gerçek yüzü; eleştiriye kapalılık, tahammülsüzlük ve teröre destek...

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci: Basın özgürlüğüne savaş açmak faşistliktir. Almanya'nın SABAH'ı susturmak için hukuksuz vergi cezalarını devreye sokmasını kınıyoruz.

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: Almanya, eski dönemde birçok gazeteye kendi arzusuyla haber yaptırmaya alışmış bir ülke. Şimdi ise SABAH Avrupa gibi milli menfaatlere hizmet eden milli medyamıza canlarını sıkılıyor. Hukuksuz ve objektiflikten uzak bir ceza...