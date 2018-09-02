Sabah'tan: A Haber zirvenin hâkimi, uluslararası ajans gibi çalışıyor, haberleri doğru şekilde sunuyor

Sabah gazetesi, A Haber'in 46 aydır Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olduğunu yazdı. "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından muhabir ağı ile haberi kaynağından, olayları en hızlı ve doğru biçimde, tanıklarıyla aktararak bir uluslararası ajans niteliğinde çalışmaya devam ediyor" ifadelerinin yer aldığı haberde, "Türkiye ve dünya gündemine ilişkin haberleri doğru ve hızlı bir şekilde izleyicisine sunuyor" denildi.

Sabah gazetesinin sürmanşetinde kutu olarak da yer alan haber, iddialı ifadeler içeriyor. Sabah'ta yer alan metin aynen şöyle:

Türkiye'nin haber kanalı aHaber, 46 aydır sürdürdüğü birinciliğini elden bırakmadı. Kantar Media ölçümlerine göre ağustosta birçok kategoride rakiplerini geride bırakan aHaber, yaz aylarında da Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olmaya devam etti. Milli medyanın öncüsü aHaber, 24 saat kesintisiz haber maratonunda; Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından muhabir ağı ile haberi kaynağından, olayları en hızlı ve doğru biçimde, tanıklarıyla aktararak bir uluslararası ajans niteliğinde çalışmaya devam ediyor. aHaber; günün her saati siyaset, yaşam, ekonomi, sağlık, kültür, sanat, turizm, tarih ve spor gibi pek çok alanda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin haberleri doğru ve hızlı bir şekilde izleyicisine sunuyor. Analiz haberleri, geçmişi ve bugünü masaya yatıran dosya haberleri ve iz bırakan kişilerin anlatıldığı portreleri izleyicisine sunan aHaber, yapımını üstlenmiş olduğu belgeselleri ile de tarihe ışık tutuyor. Türkiye ve dünya gündemindeki öne çıkan başlıkların gazeteciler, akademisyenler, uzman isimler ile masaya yatırıldığı haber programları ile aHaber, gündemi belirlemeye ve tartışmaya devam ediyor.