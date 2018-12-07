Sabah'ın manşeti: İki lider tek yürek, tek ses, tek hedef

Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraf ve ifadelerinin yer aldığı manşette, "İki lider tek yürek, tek ses, tek hedef" başlığını kullandı.

Haberde Erdoğan'ın dün yaptığı AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasına yer verildi. Bahçeli ile yapılan söyleşi de gazetenin ilk sayfasında yer buldu.

Erdoğan dünkü toplantıda şunları kaydetmişti:

"Şu anda bir Cumhur İttifakı'mız da var. Bu Cumhur İttifakı'mızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda bazı kalan yerlerle ilgili bir araya gelip nihai kararımızı vereceğiz. Ama benim teşkilatımdan isteğim; Cumhur İttifakı'mıza kimse gölge düşürmeye kalkışmasın. Tam aksine dayanışma içinde olacağız. Genel merkezlerimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararlara hepimiz uyacağız."

Bahçeli ise Sabah'tan Şebnem Bursalı'ya konuştu, MHP lideri şunları söyledi:

"Erdoğan'ın zirvedeki konuşmasında hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi çok kıymetlidir. Uluslararası toplum, krizden krize sürüklenirken, Asya-Pasifik bölgesi sancılarla, Avrupa diken üstünde, Kafkaslar kanayan yara ve Ortadoğu yangın yeri iken küresel vicdan suskun, küresel adalet durgun iken; Sayın Cumhurbaşkanımız'ın zirvedeki konuşmalarında 'hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi' çok önemlidir. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin ilanihaye devam etmeyeceğine vurgu yapması, terör örgütlerinin arkasında duran müttefiklerimizin gözlerinin içine baka baka eleştirilerini dile getirmesi çok önemli, çok değerlidir. Fırat'ın doğusundaki bölücü terör örgütü zulmünün gündeme taşınması, Kaşıkçı cinayetinde parmak izi bulunanların maskelerinin indirilmesi, takdir edilecek bir duruştur. Bu düşüncelere aynen ve eksiksiz iştirak ettiğimiz bilinmelidir."

Gazetenin ilk sayfası şöyle: