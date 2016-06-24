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Sabah’ın hedef gösterdiği LGBTİ aktivistinden gazeteye tazminat davası

"Haberlerdeki tek doğru kısım 'ibne' olmam"

24 Haziran 2016 22:13

Sabah gazetesi ve A Haber’in 13 Mart Ankara katliamından sonra yalan haberlerle hedef gösterdiği LGBTİ aktivisti Hasan Hüseyin Şehriban Karabulut tazminat davası açtı.

Sabah gazetesi ve A Haber 13 Mart Ankara katliamının ardından LGBTİ aktivisti Hasan Hüseyin Şehriban Karabulut’u hedef göstermişti. Yayın organları, o sırada Malta’da yaşayan Karabulut’un patlamada bir yakınını kaybettiği için “İktidarınız batsın” diyen kişi olduğunu öne sürmüş ve “Yeri geldi gezici oldu, polise kitap okudu!”, “Yeri geldi Ayşe Arman’a röportaj verdi. Gay tiyatrocu oldu!” ifadelerini kullanmıştı.
 

"Haberdeki tek doğru 'ibne' olmam"
 

Kaos GL’nin haberine göre, davanın açılmasının ardından Karabulut yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Havuz medyası, patlamanın gerçekleştiği günlerde Malta’da yaşıyor olmama rağmen hem TV karşısında konuşan kişiyi hem de beni hedef gösterdi. ‘Yeri geldi Gezi’de polise kitap okudu yeri geldi Ayşe Arman’a röportaj verdi” ‘Gay tiyatrocu’ diye haberler yazdılar. Haberlerdeki tek doğru kısım 'ibne' olmam, haklarını yemeyim şimdi. Ama tiyatrocu da değilim.”

Dava, İstanbul 5. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

 

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