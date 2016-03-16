Sabah’ın Ankara saldırısından sonra provokatör ilan ettiği kişi Malta’da yaşıyor!

Sabah gazetesi, Ankara’da 35 kişinin katledildiği terör saldırısından sonra sosyal medyada paylaşıma giren bir videoda hükümete “Batsın iktidarınız” sözleriyle isyan eden kişinin Gezi protestolarında polislere kitap okuyan Hasan Hüseyin Şehriban Karabulut isimli vatandaş olduğu iddia etti.

Gazetenin internet sitesinde yapılan homofobik haberde “Yeri geldi gezici oldu, polise kitap okudu!”, “Yeri geldi Ayşe Arman’a röportaj verdi. Gay tiyatrocu oldu!” ifadeleri yer aldı.

Karabulut’un Aralık 2015’ten bu yana Malta’ya dil kursu için gittiği öğrenilirken yayımlanan haberde “Her eylemde, bir şekilde çıkıp şovunu yapan kişi aynıydı. Ankara'daki katliamı bile hükümeti ve Erdoğan'ı görevinden etmek için bir malzeme olarak kullanmaya çalışan çevreler Gezi dönemi öğrendikleri algı operasyonlarını uygulamaya başladı” ifadeleri kullanıldı.



T24’e konuşan Karabulut, “Konuyla alakalı avukatlarımla görüşüyorum. Birçok konuda bana zarar verebilecek bir yalan haber bu. 4 aydır Malta’da yaşıyorum” dedi.

Sabah’ta yayımlanan haber şöyle:

35 kişinin katledildiği alçak saldırı sonrası kim olduğu belli olmayan bir kişi canlı yayında isyan etmiş, "batsın iktidarınız, batsın dininiz" demişti. Her eylemde, bir şekilde çıkıp şovunu yapan kişi aynıydı. Ankara'daki katliamı bile hükümeti ve Erdoğan'ı görevinden etmek için bir malzeme olarak kullanmaya çalışan çevreler Gezi dönemi öğrendikleri algı operasyonlarını uygulamaya başladı.

UYDURMA CANLI YAYIN YAPTILAR

Olaydan hemen sonra, acılar henüz tazeyken haber kanallarının hiçbirinde yer almayan ancak nedense Hayat TV gibi adı sanı duyulmamış bir kanalda isyan eden ve şehit yakını olduğu ileri sürülen kişi türemiş ve "Batsın başkanlığınız, batsın sizin iktidarınız" demişti.

SÖZCÜ İLE PKK GAZETESİ AYNI MANŞETİ ATTI

Bu kişinin isyanı(!) ertesi gün PKK'nın gazetesi Özgür Gündem ile Sözcü'de manşet olmuş, açıkça halk nezdinde bir algı yarışı başlamıştı.

ŞEHİT YAKINI DEĞİL, PROVOKATÖRÜN BİRİ ÇIKTI

Sonradan anlaşıldı ki ekrana çıkıp "Batsın başkanlığınız" diye isyan eden kişi katliamda şehit düşen bir kimsenin yakını değil, her olayda karşımıza çıkan provokatörden başkası değil.