Sabah'ın eski yöneticilerine ceza yağdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Medya Holding ve Sabah Yayıncılık’ın eski yöneticilerine, sermaye piyasası mevzuatına aykırı biçimde mali tabloları beyan etmemeleri nedeniyle toplam 395 bin 280 YTL para cezası kesti.



SPK, söz konusu para cezalarının uygulanmasını, Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin 30 Eylül 2006 tarihli ara dönem finansal tablolarının Kurul’a ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) iletilmemesi nedeniyle kararlaştırdı. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Dinç Bilgin, Önay Şevket Bilgin ve Birol Kaplan hakkında, her biri için ayrı ayrı uygulanmak üzere 98 bin 820 YTL para cezası kesildi. Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Süleyman Serdar Çaloğlu ve Mehmet Bülent Ergin hakkında da 32 bin 940’ar YTL para cezası uygulanmasına karar verildi.



Medya Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Clifford Holmes POLLEY hakkında da 32 bin 940 YTL idari para ceszası uygulanması kararlaştırıldı.



Bu arada Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkları dolayısıyla Şirkete 23 bin 672 YTL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.



Öncü Menkul Değerler A.Ş.’ye de müşteri emirlerine ilişkin gerekli belgeleri düzenlemediği için 15 bin YTL idari para cezası verilirken, yazılı müşteri emri veya emrin verilmesine ilişkin telefon ses kaydı olmadan işlemleri gerçekleştiren, müşteri temsilcisi Hazangül Özbahar’ın lisanları 3 ay süreyle iptal edildi.







