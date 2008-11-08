T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sabah'ın eski yöneticilerine ceza yağdı

SPK, Medya Holding ve Sabah Yayıncılık’ın eski yöneticilerine, sermaye piyasası mevzuatına aykırı biçimde mali tabloları beyan etmemeleri nedeniyle toplam 395 bin 280 YTL para cezası kest

08 Kasım 2008 02:00

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Medya Holding ve Sabah Yayıncılık’ın eski yöneticilerine, sermaye piyasası mevzuatına aykırı biçimde mali tabloları beyan etmemeleri nedeniyle toplam 395 bin 280 YTL para cezası kesti.

SPK, söz konusu para cezalarının uygulanmasını, Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin 30 Eylül 2006 tarihli ara dönem finansal tablolarının Kurul’a ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) iletilmemesi nedeniyle kararlaştırdı. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Dinç Bilgin, Önay Şevket Bilgin ve Birol Kaplan hakkında, her biri için ayrı ayrı uygulanmak üzere 98 bin 820 YTL para cezası kesildi. Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Süleyman Serdar Çaloğlu ve Mehmet Bülent Ergin hakkında da 32 bin 940’ar YTL para cezası uygulanmasına karar verildi.

Medya Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Clifford Holmes POLLEY hakkında da 32 bin 940 YTL idari para ceszası uygulanması kararlaştırıldı.

Bu arada Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkları dolayısıyla Şirkete 23 bin 672 YTL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Öncü Menkul Değerler A.Ş.’ye de müşteri emirlerine ilişkin gerekli belgeleri düzenlemediği için 15 bin YTL idari para cezası verilirken, yazılı müşteri emri veya emrin verilmesine ilişkin telefon ses kaydı olmadan işlemleri gerçekleştiren, müşteri temsilcisi Hazangül Özbahar’ın lisanları 3 ay süreyle iptal edildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24