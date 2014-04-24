Sabah'ın 1. sayfasında Erdoğan bayramı: Beş başlık da Erdoğan'dan

Hükümete yakın bir yayın çizgisi izleyen Sabah gazetesinin bugünkü (24 Nisan2014) nüshasının birinci sayfasında yer alan haberlerden beşi Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptığı açıklamalara ayrıldı.

Gazetenin manşetinde, Başbakan Erdoğan’ın Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarına ilişkin taziye açıklaması “Gelin, kırgınlıklar dostluğa dönüşsün” başlığıyla yer aldı. Gazetenin manşetinde yer alan haberin spotunda, “Erdoğan: Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış acıları anlamayı gerekli kılar” sözlerine yer verildi.

Gazetenin birinci sayfasında yer alan ikinci büyük haberde de Erdoğan’ın Başbakanlık’ta çocuklarla buluşmasının ardından gazetecilere verdiği demece yer verildi. “Nihai karar mayıs ortası” başlıklı haberde, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak söylediği “Köşk adayımız AK Parti’nin mayıs ayı kampında kesinleşir. Kaosa neden olabilecek hiçbir adım atmayız” sözleri yer aldı.

Başbakan Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşma da Sabah gazetesinin birinci sayfasında kendine yer buldu. Gazete, Erdoğan’ın Genel Kurul konuşmasındaki “Meclis’i tahkir etmek cumhuru dışlamaktır” sözlerini başlığa taşıdı.

Erdoğan’ın Genel Kurul sonrasında AKP kulisinde gazetecilere verdiği yanıtlar da Sabah gazetesinde haber oldu. Gazete, Başbakan Erdoğan’ın taziye açıklamasıyla ilgili “Sadece Ermeni torunları değil, Osmanlı torunları için de diledik” sözlerine birinci sayfasında yer verdi.

Erdoğan’ın Meclis Fuaye Salonu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu’nda söylediği sözler de Sabah’ın birinci sayfasında haberleştirildi. Erdoğan’ın taziye mesajıyla ilgili olarak resepsiyonda söylediği, “Ermenistan’la ilişkilerde normalleşme Dağlık-Karabağ’a bağlı” sözleri gazetenin birinci sayfasında yer aldı.