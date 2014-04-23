Erdoğan'dan Köşk seçimi açıklaması: Ters köşe olabilirsiniz, sağımız solumuz belli olmaz

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızla aramızda anlaşmazlık olmaz. Ters köşe olabilirsiniz. Bizim sağımız solumuz belli olmaz. Aramızda bu işi hallederiz'' dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili nihai kararın 9-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak AK Parti kampının ardından verileceğini açıkladı.

Başbakan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları Başbakanlık Merkez Bina'da ağırladı. Gazetecilerin "belki son fotoğraf olabilir" diyerek beraber fotoğraf çektirmek istemeleri üzerine Başbakanlık muhabirleri ile Merkez Bina merdivenlerinde fotoğraf çektiren Erdoğan, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

‘Sağımız solumuz belli olmaz’

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları sorulan Erdoğan, "Biz Cumhurbaşkanımızla aramızda herhangi bir anlaşmazlık olmaz. Bundan önce de medya bir şeyler söylüyordu Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Hep benimle ilgili de. Sonra ters köşe oldunuz yine ters köşe olabilirsiniz. Bizim sağımız solumuz belli olmaz. Aramızda bu işi hallederiz. Ülkemizde kaosa sıkıntıya vesile olabilecek hiçbir adımı biz aramızda atmayız. Bu makamların her şey olduğuna inanan hareket değiliz. Bu makamlar gelip geçici. ülkemize hizmet noktasında bize ne kazandıracak değil biz bu makamlara ne kazandıracağız. Onun için nerde daha faydalı nasıl olacaksak onun adımlarını atarız. Nihai karar verecek olan millet" dedi.

‘Başkanlık sistemini istiyorum’

Başkanlık konusunda da bir soru sorulan Erdoğan, "Bunların hepsi dışarıda yapılan yorumlar. Bu yorumların hepsi de zaten yapılıyor. Bu konudaki düşüncem netleşmiş. Bir başkanlık sisteminin ülkemde olmasıdır. Başkanlık sisteminin olmadığı ülkede neyin olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımızın zaman tamamında ya başkanlık ya yarı başkanlık sistemine geçilmiştir. Türkiye'de çok başlılık ne yazık ki netice vermiyor. Başkanlık sistemi denince bazı siyasiler parlamentoyu yok sayıyor. Başkanlık sistemi parlamentonun çok daha güçlü olduğu bir sistem. Amerika'da Obama parlamentonun denetimi dışında karar alabilir mi? Böyle bir yetkisi var mı? Helikopterleri istiyoruz. alabilmemiz için parlamentonun onayından geçmesi lazım diyor veremiyor. Ama biz kararları çok daha rahat alıyoruz. Bu imkanı elinden neden çıkarıyorsun. Bizim derdimiz bu değil ki. Sağlıklı tek sesliliği oluşturabilmek. Bütün o parlamentonun denetiminden geçtikten sonra böyle bir kararı verebilelim. Çift sistem olmaz da tek sistem olur. Senato olmazda sadece milletvekilleri olur. Bunlardan korkmanın bir anlamı yok ki. Tartışalım konuşalım. Anayasa'da 60 maddede 4 parti uzlaştık. Çıkaralım dedik. Muhalefette kayış attı. Millete verilmiş söz olduğu halde millete verilmiş söz olduğu halde Meclis'ten anayasa değişikliği olarak geçmesini istemediler. 330 ile halka gidemeseydik 26 maddelik paket çıkmamış olacaktı. Halka gittik halk istiyor. Yüzde 58 ile geçtik'' ifadelerini kullandı.

AYM kutlamalarına katılacak

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü programına katılıp katılmayacağı sorulan Erdoğan, ''Kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılacağım. O ayrı, o ayrı. Anayasa Mahkemesi kendi kanaatini ortaya koyarken bizler de belli konularda siyasi olarak rahatsızlığımızı ortaya koymaktan normal ne olabilir" diye konuştu.

Seçimler konusunda dar ya da daraltılmış bölge konusunda bir karara varıp varmadıkları sorulan Erdoğan, "Arkadaşlar simülasyonlarını yaptılar. Bizi bilgilendirecekler. Ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde cevap verdi.

Suriye sınırında IŞİD'e yönelik bir hareketlilik olduğu iddiaları da sorulan Erdoğan, "Dert IŞID ile değil. Konvoyumuzun bütün şeyi Süleyman Şah saygı türbesine götürülecek yardımlarla alakalı. İlgili sorumlu arkadaşlar bunu sürdürmektedir'' dedi.