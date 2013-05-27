'Beyoğlu Edebiyat Matineleri' sezonu Sabahattin Ali'yle kapatacak

Yapı Kredi Kültür Merkezi’nin düzenlediği ve bir Beyoğlu klasiğine dönüşen 'Beyoğlu Edebiyat Matineleri' sezonun kapanışını Türk edebiyatının büyük isimlerinden Sabahattin Ali’ye ayırıyor. 41 yaşında öldürülene kadar hikâye, roman ve şiirleriyle Türk edebiyatında derin izler bırakan Sabahattin Ali'nin serüveni "Yazarın Gayriresmi Portresi" başlıklı matinede ele alınacak. Etkinlikte Sabahattin Ali'nin piyanist kızı Filiz Ali de bir konuşma yapacak.

Yapı Kredi Kültür Merkezi 'Beyoğlu Edebiyat Matineleri' kapsamındaki edebiyat söyleşilerine devam ediyor. Her ay, ayın son Çarşamba’sı gerçekleştirilen 'Yazarın Gayriresmi Portresi' adlı söyleşi dizisinde gazeteci-yazar Sibel Oral ve Elif Tanrıyar Amin Maalouf’tan, Janet Frame’e, Mehmet Erte’den Ian McEwan’a kadar edebiyat dünyasından yerli ve yabancı pek çok ismi konu ediyor.

“Yazarın Gayriresmi Portresi“ bu sezonun kapanışını Türkiye edebiyatının narin kalemi Sabahattin Ali’ye ayırıyor. Kızı Filiz Ali’nin de konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi, Kuyucaklı Yusuf’tan Kürk Mantolu Madonna’ya, Hanende Melek’ten şiirlerine varıncaya dek, Türk insanının duygusal coğrafyasını en iyi anlayan ve anlatan Sabahattin Ali’nin hayatına hüzünlü ve meraklı bir bakış vaat ediyor.

Filiz Ali'nin babası Sabahattin Ali'yi anlatacağı Sibel Oral ve Elif Tanrıyar moderatörlüğündeki söyleşi 29 Mayıs Çarşamba günü, saat 18.30’da, ANAMED’de (Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi) gerçekleşecek. Söyleşide bir de Nebil Özgentürk'ün değerli katkılarıyla özel bir film gösterimi ve Sabahattin Ali aile fotoğraflarına da yer verilecek.

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