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Kültür-Sanat

Sabahattin Ali'nin eserinden uyarlanan Kar Beyaz vizyona giriyor

Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen Kar Beyaz, Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin...

12 Nisan 2011 03:00

T24 - Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen Kar Beyaz, Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin Ayran adlı eserini sinemaya taşıyor. Selim Güneş’in, senaryolaştırdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Kar Beyaz, küçük bir çocuğun yaşam mücadelesinden bir günlük kesitle ayrılıklar, hasretle bekleyişler, özlemler, pişmanlıklar ve her şeye rağmen insan yaşamında var olan umudu anlatıyor.



Başrolünü, daha önce oyunculuk deneyimi olmayan Artvin-Borçka doğumlu Hakan Korkmaz’ın üstlendiği filmde aynı zamanda Sinem İslamoğlu, Gürsan Piri Onurlu, Kaya Akkaya, Ziver Armağan Açıl, Ruhan Odabaş ve Sinan Koçal rol alıyor.

Kar Beyaz, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film Müziği Ödülü’nü, 15. Sofya Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü, 22. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü (En İyi 2. Film), Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 46. Chicago Film Festivali’nde Dünya Sineması kategorisinde gösterimi yapılan Kar Beyaz, 14 Nisan’da ise Ulusal Altın Lale Ödülü bölümünde yarıştığı 30. İstanbul Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Kendisi de Borçka doğumlu olan fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Selim Güneş’in ilk filmi Kar Beyaz, Artvin’in Şavşat ilçesinde, küçük bir dağ köyünde yaşayan on iki yaşındaki Hasan’ın bir gününü anlatıyor. Sabahattin Ali’nin Ayran adlı öyküsünden uyarlanan filmde, kardeşlerini doyurabilmek için çareyi kar kış demeden ayran satmakta bulan Hasan’ın hikâyesi, muhteşem görüntüler ve başarılı oyunculuklar eşliğinde beyazperdeye yansıyor.

Katıldığı birçok festivalde büyük beğeni toplayan ödüllü Kar Beyaz, Mayıs 2011’de vizyona girecek.


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