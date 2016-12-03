Sabahattin Ali’nin aşk mektupları açık artırmada

Romancı Sabahattin Ali’nin edebiyat öğretmeni Nahid Fıratlı’ya yazdığı aşk mektupları, İstanbul Müzayede tarafından pazar günü açık artırma ile satışa çıkacak.

Beşiktaş Point Otel’de yapılacak müzayedede, Sabahattin Ali’nin ünlü şiiri ‘Melankoli’nin kendi el yazısıyla olan nüshası da yer alacak. Sabahattin Ali’nin, “Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır” sözleriyle başlayan “Melankoli” adlı eseri de Nahid Fıratlı için yazdığı biliniyor.

"İmzanı gördüm, çıldırıyorum..."

Sabahattin Ali, müzayedeye konan “Osmanlıca” aşk mektuplarını 1928’de 21 yaşındayken yazdı. O dönem 19 yaşında olan Nahid Fıratlı, şairin posta ile gönderdiği mektupları açmadan iade etti. Aşkına cevap alamayan Sabahattin Ali, iade edilen mektubundan sonra gönderdiği bir diğer mektubunda “İade kâğıdındaki imzanı gördüm. Yalnız imzanı... Çıldırıyordum. İmzan beni deli edecek kadar sevindirdi. Onu yazan elini gördüm, hani bakmak istediğim zaman benden kaçırdığın elini... Bu elin üzerinde ince bir kol gördüm, daha sonra omuzlarını, ince çeneni, dudaklarını, şeffaf burnunu, alnına dökülen kumral saçlarını gördüm. Seni gördüm, seni büsbütün gördüm” diyor.

Fıratlı, daha sonra Orhan Veli Kanık ile yakınlaşmış ve Orhan Veli’nin Fıratlı’ya yazdığı bütün mektuplar geçen yıl “Yalnız Seni Arıyorum” adıyla kitaplaştırılmıştı. Nahid Fıratlı’dan 2 yaş büyük olan 1907 doğumlu Sabahattin Ali, 1935 yılında Aliye Hanım ile evlenmişti.

Ünlü edebiyatçıların aşık olduğu kadın

İddiaya göre Cahit Sıtkı, Ece Ayhan, Turgut Uyar ve Cemal Süreya Nahid Fıratlı’ya aşık olan şairlerden sadece birkaçıydı. 1909’da Girit’te doğan Fıratlı, birkaç yıl sonra İstanbul’a yerleşti ve felsefe bölümünden mezun olduktan sonra edebiyat öğretmenliği yapmaya başladı. Fıratlı, ilk evliliğini Milli Eğitim müfettişliği ve Devlet Güzel Sanatlar müdürlüğü yapan Halil Vedat Fıratlı, ikinci evliliğini ise 1955’te şair Arif Damar’la yaptı. İki evlilik arasında Orhan Veli ile efsanevi bir aşk yaşadı.

Bu ilişki, 1950’de şairin ölümü ile son buldu. Sabahattin Ali’den sonra Necip Fazıl Kısakürek de Nahid Fıratlı’ya aşık oldu ve mektup yazdı.