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Kültür-Sanat

Sabahattin Ali cinayeti tiyatroda

Oynayan İnsan Tiyatrosu, 'Ağaç İrfan' adlı oyunuyla usta yazar Sabahattin Ali cinayetini sahneye taşıdı.

28 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / ANKARA

Oynayan İnsan Tiyatrosu, “Ağaç İrfan” adlı oyunuyla usta yazar Sabahattin Ali cinayetini sahneye taşıdı. “Bir ağacın tanıklığında çıktık yola, gerçeğe düşen gölgeyi perdeye yansıtmak amacıyla" diyen tiyatro, Ali’nin öyküsünü öldürüldüğü Istranca Ormanları’ndan başlatıyor.

Oyuncu Cansu Fırıncı şöyle özetliyor: Istranca ormanlarında bin yıllık bir çınar ağacı. Bilge ağaç.  Latince ‘tales’. Mitolojide bilgelerin bilgesi. Bu bilge ağacın gölgesinde yaşan bir meşe ağacı var. 49 yaşında. Meşe ağaçları 50 yaşında meyve veriyor. Sabahattin Ali, öldürülmeden bir iki dakika önce sırtını bu meşe ağacına yaslıyor. Ağacın dibinde öldürülüyor yazar. Kanı, meşenin köklerine kadar uzanıyor.

Sonra bu ağacı kaçak ormancılar kesiyor. Bir kereste deposuna satılıyor. Marangozun biri kereste deposundan ağacı satın alıyor. Kızı, babasına ‘bana bir kukla yap’ diyor. Kukla oluyor ve dile gelip, “ben bir cinayete tanık oldum. Şimdi size bu cinayeti anlatacağım."

Moda’da, Oyun Atölyesi’nde 30 Aralık günü ikinci kez perde diyecek olan ‘Ağaç İrfan” oyununu, Serkan Bilgi yazdı. Yöneten: Halil Ersan.Sahne Tasarımı: Beril Özkoçak.Işık Tasarımı: Alev Topal.Hareket Düzeni: Sertaç Canbolat.Yönetmen Yardımcıları: Ayşe Tılısbık- Leyla Yazıcı.Tasarım Asistanı: Ezgi Nur Akıncı.Müzik: İki Şehir.Oynayanlar: Beran Soysal, Cansu Fırıncı, Erhan Alpay, Halil Ersan, Şeyma Peçe


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