Sabahattin Ali 109 yaşında: Bütün cinayetlerde, onun katillerinin parmak izi var!

Türkiye'de edebiyatın büyük isimlerinden olan ve 41 yaşında Milli Emniyet'te çalıştığını itiraf eden ordudan atılma astsubay Ali Ertekin tarafından öldürülen Sabahattin Ali 109 yaşında.

Sabahattin Ali, erken cumhuriyet dönemin edebiyatçılarındandı. Gazeteciliğinin yanı sıra şiir, öykü, oyun ve roman alanlarında edebi eserler üretti.

1937 yılında yayımlanan 'Kuyucaklı Yusuf' romanı Türkiye edebiyatında sınıf çatışmasının tema olarak işlendiği ilk eserdi.

Şiirleri ve öyküleri dönemin idarecileri tarafından sıkça tepki görmüş, 1932 yılında Atatürk'ü yeren bir şiir okuduğu için 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gazetecilik kariyerinde Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz ile birlikte Marko Paşa mizah dergileri de bulunan Ali, bu dergideki yazıları yüzünden de hapis cezası ile yüzleşti.

1948 yılında Paşakapısı cezaevinden çıkmasının ardından işsiz kalması sonucunda tek parti rejiminin de baskıların kaçma amacı ile yurt dışına çıkmaya çalışırken Bulgaristan sınırı yakınlarında ölü bulunmuştu. Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Ali Ertekin'in Milli Emniyet mensubu ordudan atılma astsubay olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Sabahattin Ali'nin 41 senelik hayat öyküsünü okumak için tıklayın