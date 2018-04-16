T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sabahat Akkiraz'dan Ferdi Tayfur'a yanıt: Sanatçının körlüğünü anlayamam!

Ferdi Tayfur Posta gazetesine verdiği söyleşide "Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor?" demişti

16 Nisan 2018 17:51

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Ferdi Tayfur’un “Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini getirin. Allah aşkına geçsinler bunları” açıklamalarına ilşkin olarak, “Ferdi Tayfur; ‘Kim baskı görmüş? Bana baskı gören birisini getirin’ demiş. Ben gördüm, Erdal Erzincan gördü. Hayır türküsü yaptık diye yasaklandık. Ülkemde bazı şehirlerde ‘güvenlik gerekçesi’ ile konser yapamıyorum. Siyasi olarak taraf olmayı anlarım. Ama sanatçının körlüğünü anlayamam” dedi.

Ne olmuştu?

Sabahat Akkiraz, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Referandumu’ndan önce ‘Hayır’ türküsü bestelemiş ve TRT için çektiği program yasaklanmıştı. Akkiraz, bunun üzerine “TRT bana yasak koyamaz. TRT halkın olana kadar TRT’yi boykot ediyorum” demişti.

Bir diğer halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan da referandum öncesi yaptığı bir türkü nedeniyle TRT’nin kendisine yasak koyduğunu, ancak ardından yasağı kaldırdığını açıklamış, “Şimdi ben yasak koydum tabii. Programlarına çıkmıyorum. Duruş diye bir şey var. Bu duruş öyle kolay olmuyor. Bedel ödenerek oluyor. Bedel ödemek lazım” dedi.

ETİKETLER

Sabahat AkkirazFerdi TayfurCumhrubaşkanı erdoğanbaskı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24