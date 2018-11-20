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Yaşam

Sabahat Akkiraz: Sabah gazetesi röportaj teklifinde bulundu; sizinle aynı gemide değiliz!

"Yandaşa gizli de olsa destek verenler bizimle aynı gemide değil"

20 Kasım 2018 01:59

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, son dönemde muhalif kesimlerde karşılığı bulunan bazı müzisyen ve sanatçılarla yaptığı söyleşiler ile dikkat çeken Sabah gazetesinin röportaj teklifini reddettiğini söyledi. Akkiraz, “Sabah gazetesi ‘Aynı gemideyiz’ oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu; sizinle aynı gemide değilim” ifadelerini kullandı.

Akkiraz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Sabah Gazetesi ‘aynı gemideyiz’ oyununu bana da söyletmek için röportaj teklifinde bulundu; sizinle aynı gemide değilim. Halk ile aynı gemideyim -sizinle mahkemeliğim bana FETÖ’cü yalanını bulaştırmaya çalıştınız dedim. Yandaşa gizli de olsa destek verenler bizimle aynı gemide değil.”

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