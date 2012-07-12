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Sabahat Akkiraz: Aleviliğe din demek provakasyondur, kafir diyenler ile hiçbir farkınız kalmadı

Sabahat Akkiraz, Hüseyin Aygün'ün Alevilikle ilgili söylemiş olduğu sözleri eleştirdi.

12 Temmuz 2012 00:36

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün "Alevilik bir dindir" şeklindeki açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz'dan sert bir eleştiri geldi. Akkiraz, ''Aleviliğe din demek, büyük bir yanlış ve provakasyondur ki; Dün Alevilere kafir diyenler ile hiçbir farkınız kalmadı'' dedi.

 

‘Alevilere kafir diyenlerden farkınız kalmadı’

 

Yapmış olduğu bu çıkışla Alevilerin de tepkisini çeken Hüseyin Aygün'e bir eleştiri de kendi partisinden geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada Aygün'ün Alevilikle ilgili sözlerini eleştirdi.

Akkiraz: "Aleviliğe din demek, büyük bir yanlış ve provakasyondur ki; Dün Alevilere kafir diyenler ile hiçbir farkınız kalmadı. Alevilik sadece duygunun, ruhun inancı degildir; Akıl ve mantığın inancıdır. Bunu bilmeden, hesaplamadan Alevilik konuşmak Alevilere saygısızlık. Sapla saman karışınca bu din özgürlüğü olmuyor. Ben tüm hayatım boyunca cemevleri için mücadele ettim. Ama bir kez bile bilimin ve inancımızın ışığını terk etmedim. Onu günlük prim yapma aracı olarak kullanmadım. İnancımız her şeyin üzerindedir. Ama birileri dün olduğu gibi bugün de inancımızın üzerinde tepinecekler ve halkın aklını karıştıracaklarsa buna da izin verilemez." dedi. ,

 

Aygün ne demişti?

 

Hüseyin Aygün, "TBMM'de cemevi açılsın talebine" Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Alevilik ayrı bir din olmayıp, İslam için bir oluşum, İslam'ın tarihi süreçte ortaya çıkmış bir zenginliği" görüşüyle yanıt veren TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, "Alevilik bir dindir, ibadeti cemdir, ibadethanesi cemevidir" diyerek yanıt verdi.

 

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