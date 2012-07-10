Arınç, Aygün'ün, 'Alevilik bir dindir' açıklamalarına 'Bu ifadeler cehalet ürünüdür' dedi

TBMM'ye cemevi açılması talebi reddedilen CHP’li Hüseyin Aygün'ün, “Alevilik bir dindir” açıklamasına hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Alevilik İslam’ın içindedir” derken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bu ifadeler cehalet ürünüdür” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Meclis’e cemevi açılması talebinin reddedilmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Bülent Arınç, şöyle konuştu:

''Aleviliğin bir din olduğunu sayın milletvekilimiz söylüyorsa, Türkiye'de, 'ben Aleviyim' diyen milyonlarca insan var. Onlar Aleviliğin bir din olmadığını, İslam'ın içinde olduğunu söylüyorlar.

Biz burada sayın milletvekilinin ne söylediğine değil yüzyıllardır belki bin yıldır Alevilik konusunda bir inanç manzumesinin İslam içinde yer aldığını söyleyen bugüne kadar gelmiş öğretileri kabul etmek noktasındayız.

Tunceli Milletvekilimiz kendi alanı içinde böyle bir kabulde bulunabilir. O zaman, Alevilik onun dini ise o dinin ibadetine göre hareket etmesi gerekir.

Unutmayalım birbirinden farklı düşünceye sahip Aleviler var ve büyük bir ekseriyet Aleviliğin ayrı bir din olmadığını, yüzyıllardır İslam'ın içinde kabul edildiğini hem gören, hem itiraf eden, hem de ona göre yaşayan insanlardır.''

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Aleviliğin İslam için bir yorum olduğunu belirterek, "Müslümanın her yerde mabedi tektir. O da camidir. Hangi mezhepte olursa olsun mabet camidir. CHP’li Hüseyin Aygün'ün ifadeleri fevkalade yanlış, bu bir cehalet ürünüdür. Cevabı Alevi önderleri verecektir" diye konuştu.