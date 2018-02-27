Sabahat Akkiraz: Akılları fikirleri cümbüş

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve Türk Halk Müziği'nin güçlü isimlerinden Sabahat Akkiraz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP ile yapılan ittifaka yönelik eleştirilerle ilgili kullandığı “Biz ‘cumhur’ dedik, siz ‘cümbüş’ deyin” ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belediye başkanı olduğu dönemde cemevleri için ‘cümbüş evi’ dediğini hatırlatan Akkiraz, “Birisi cemevine cümbüş evi diyor, birisi ittifak kurun cümbüş ittifakı deyin diyor. Akılları fikirleri cümbüş” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin parti grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Akkiraz, “Oysa akılları fikirleri; halk, ekonomi, çoluk çocuğa musallat olan sapıkları durdurmak olmalı. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah” diye devam etti.