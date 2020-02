Sabah'a konuşan Kim Kardashian: Anne olmayı çok sevdim

Kısa bir süre önce taşıyıcı anne yoluyla üçüncü kez anne olan Kim Kardashian West, Sabah gazetesine konuştu. Kardashian, anneliğin tüm hayatını değiştirdiğini söylerken "Ailemle gurur duyuyorum” dedi.

Sabah’tan İdil Demirel’e konuşan ve İtalyan modaevi Fendi'nin dijital bir projesinde yer alarak son günlerde adından söz ettiren Kardashian’ın ifadeleri şöyle:

Kızınız henüz çok küçük. Her ne kadar kamera ve çekimlere alışık olsa da böyle bir projede onun da yer almasını sağlamak çok da kolay olmamıştır tahmin ediyorum.

- Jelibon ayıcıklar vardı sette. Bir şekilde zorlandığımız anlarda ona rüşvet olarak bu şekerlerden vermeyi planladık. Ancak sandığımız gibi zorlayıcı olmadı. Çünkü yeşillikler arasında gördüğü uğurböceklerine bayıldı. Onlarla oynarken ve onların peşinden giderken de çekimleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirebildik.

2013 yılında anne oldunuz. Üç çocuğunuz var, annelik sizi genel olarak nasıl değiştirdi?

- Annelik tüm hayatımı değiştirdi. Tüm önceliklerim değişti. Yeni ailem hayatımdaki her şeyin önüne geçti.

Nedir annelik sizin için peki?

- Anne olmayı çok sevdim. Dünyanın en güzel duygusu diyebilirim. Her anını seviyorum. Çocuklarımla güldüğüm her an çok kıymetli benim için. Ve onlarla hayatın küçük detaylarına şükretmeyi öğrendim.

Kızınız North'a duyduğunuz sevgiyi nasıl tanımlarsınız?

- Tek bir kelime ile ifade etsem sanırım bu saf olurdu. North benim için saflık demek.

Projede üçünüzün çok iyi bir ilişkisi olduğu anlaşılıyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz onlarla olan ilişkinizi?

- İkisi de benim en yakın arkadaşım. Hayatımda onların olmasından çok mutluyum. Her ikisine de çok yakınım. Benim için dünyada en önemli şey aile.

Annenizi bir kelimeyle tarif etmenizi istesem peki...

- Sevgi. Sonsuz, tarifsiz bir sevgi.

Gelelim bu projenin olmasını sağlayan çantaya... Neler vardır Kim Kardashian West'in çantasında?

- Tabii ki cep telefonum, şeker ve kendi kozmetik markam olan KKW Beauty’nin ürünleri.

Kızınız ve torununuzla ortak bir projede yer aldınız.

- Kim ve North ile zaman geçirmek eşsizdi. Aile benim için herşeyden önce geliyor.

İkisini düşündüğünüzde ne geliyor aklınıza?

- Sevgi. Kim benim kalbim. Onunla olmaktan, onunla zaman geçirmekten her zaman çok büyük keyif alıyorum. Beraber olmamızı sağlayan her vesileye de sımsıkı tutunuyoruz.

Dünyanın en tanınmış ailelerinden birine sahipsiniz. Ne düşünüyorsunuz bir anne olarak aileniz hakkında?

- Ailemle gurur duyuyorum.

Bir büyükannesiniz, kızlarınızın menajerliğini yürütüyorsunuz ve oldukça yoğun bir sosyal hayatınız var. Ve tüm bunlar milyonlarca insanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Nedir sizin kurtuluş noktanız?

- Yemek yapmak. Eğer zamanım varsa yemek yaparak rahatlarım.