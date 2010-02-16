Sabaha kadar konuşmak bedava

T24 - Türk Telekom, bedava konuşma kampanyalarına bir yenisini ekledi. 14 Şubat - 1 Mart 2010 tarihleri arasında akşam 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar yapılacak olan şehiriçi ve şehirlerarası yönündeki aramalar bedava.

Buna ek olarak Türk Telekom, 14 Şubat 2010 tarihinde başlayacak olan "Evden Cebi Arama Kampanyası" ile sabit hatlardan GSM yönüne arama yapmanın en ucuz yolunu sunuyor.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı ve yılbaşında ikişer günle başlayan, yarı yıl kampanyası ile 1 hafta boyunca sunulan bedava dakikaların kullanım süresi, Türk Telekom müşterilerinin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle "7'den 7'ye Bedava Kampanyası" ile iki haftaya çıkıyor.

Sevgililer Günü (14 Şubat 2010) itibariyle başlayacak ve 1 Mart 2010 tarihine kadar sürecek olan 7'den 7'ye Bedava Kampanyası'nda, Türk Telekom hattı olan herkese akşam 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar yapılacak olan şehiriçi ve şehirlerarası yönündeki aramalar bedava olacak.

Şubat Kampanyası'na ilişkin olarak görüşlerini dile getiren Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel, şunları söyledi:

"Bayram ve yılbaşı döneminde ikişer günle başladığımız, yarıyıl tatili döneminde de 1 hafta uyguladığımız bedava dakika sunan kampanyalarımız, müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Yarıyıl kampanyası döneminde konuşma trafiğimizin akşam 19.00 sabah 07.00 saatleri arasında 2 katına çıktığını ve tüm gün trafiğimizde de yüzde 24 artış olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda kullanıcılardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu doğrultuda 7'den 7'ye Bedava Kampanyası'nı düzenleyerek müşterilerimizin daha uzun bir dönemde bedava görüşme yapabilmesinin önünü açtık. Müşterilerimizin hayatına değer katan kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz."

Tüm bireysel müşterilerin faydalanabilecekleri ve iki hafta boyunca devam edecek olan kampanya için herhangi bir başvuru ya da taahhüt gerekmiyor. Bu kampanyada 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulanıyor.

Evden cebi arama kampanyası

Buna ek olarak Türk Telekom, 14 Şubat 2010 tarihinde başlayacak olan "Evden Cebi Arama Kampanyası" ile sabit hatlardan GSM yönüne arama yapmanın en ucuz yolunu sunuyor.

Evden cebi aramanın dakikası 6.5 kuruş

Cepten cebi aramaktan bile daha ucuza görüşme imkanı sağlayan kampanya kapsamında akşam 19.00 sabah 07.00 saatleri arasında GSM yönüne yapılacak olan aramaların dakikası sadece 6.5 kuruş olarak ücretlendiriyor. Böylece herhangi bir paket ücret bedeli veya kontör yükleme şartı olmadan tek arama bazında evden cebi aramak cepten cebi aramaktan daha ucuza geliyor. Kampanya, 1 Mart 2010 tarihine kadar geçerli olacak.

Şubat Kampanyası'na ilişkin görüşlerini dile getiren Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, bedava dakikalar sunan kampanyalar gibi kampanyalarla müşteri ihtiyaçlarına odaklanan uygulamalara ağırlık verdiklerini, Evden Cebi Arama Kampanyası'nın da bu uygulamaların son örneği olduğunu söyledi.

Başvuru yok

Demircan, "Bu kampanya ile toplam iletişim harcamalarında tasarruf imkanı getiriyoruz. GSM operatörlerinin paket bedellerini ödemek zorunda kalmadan tüm aile bireyleri ev telefonundan cep telefonlarını ucuza arayabilecekler. Her aile bireyinin cep telefonu faturasını göze aldığınızda aile bireylerinin cebinden önemli miktarda bedeller ödeniyor. Ev telefonu ise tüm aile tarafından kullanılabiliyor. Üstelik tek arama bazında baktığınız zaman cepten cebi aramaktan daha ucuza geliyor" dedi.

Demircan, müşteriye değer katan benzer kampanyalara devam edeceklerini kaydetti.

Tüm bireysel müşterilerin faydalanabilecekleri ve iki hafta boyunca devam edecek olan kampanya için herhangi bir başvuru ya da taahhüt gerekmiyor.

