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Yaşam

Sabaha kadar içen 'rahibeler' için ceza

Listowel kentinde bar işleten Christy Walsh, rahip kılıklı kişilere servis yaptığı gerekçesiyle, 700 euro ödemeye mahkûm oldu

22 Şubat 2013 22:50

İrlandalı bir bar sahibi, kapanış saatinden sonra çok sayıda rahibe kılıklı kişiye içki servisi yaptığı için cezalandırıldı.

İrlanda Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Listowel kentinde bar işleten Christy Walsh, 30 Haziran'da sabaha karşı iki kez kontrole gelen görevlilerin tespiti üzerine, 700 euro ödemeye mahkûm oldu.

İçerideki rahibe kılıklı kişiler ise aslında rahibe değildi. Yüzlerce kişi, geliri bir yardım kuruluşuna bağışlanacak eğlenceye rahibe kılığına girerek gelmişti. "Rahibe Günü" etkinliğine katılan 1436 kişiden 26 bin euro bağış toplandı.

Para, intihar girişimlerini önlemeyi amaçlayan yardım kuruluşu Pieta House'a verildi.
Mizahi etkinliğin amacını anlayan yerel kilise papazı ve yakındaki rahibe manastırı yönetimi de etkinliğe onay verdiğini duyurdu.

Ayrıca etkinliği, "En fazla sayıda kişinin rahibe kılığında toplanması" olarak kaydetmek üzere Guinness Dünya Rekorlar Kitabı yetkilileri de izledi.

Dışarıdan 3 bin kişi de katılımcı veya izleyici olmak için kente geldi.

 

Sabaha kadar süren taksi kuyruğu

 

Ancak eğlence bir türlü bitmek bilmedi. Mekanın gece yarısından bir saat sonra kapanması gerekirken, saat 01.45'te gelen polis, rahibe kılıklı 30 kişinin içkilerini yudumlamaya devam ettiğini gördü.

Polisi esas şaşırtan, saat 04.10'da geldiklerinde, sözde rahibelerin 21'inin hâlâ içmeye devam etmesiydi.

"Polisin görevini yaptığını" söyleyen Walsh, gece yarısından sonra orada bulunan kişilerin çoğunun taksi beklediğini savundu. Walsh'a göre sorun, 3 bin nüfuslu kasabada sadece 10 taksi olmasından kaynaklanıyordu.

Ceza aldığı için üzüldüğünü söyleyen pub işletmecisi, yine de toplanan bağışın bir teselli olduğu görüşünde.

 

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