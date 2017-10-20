Sabah'a göre İsmail Küçükkaya 'isimleri karıştırdı': Listede 5 İlyas Kaya var, birinin eşinin adı Fatma...

Sabah gazetesi, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın adının 'ByLock' kullananlar listesinde olduğu iddiasını isimleri karıştırdı diyerek haberleştirdi. Gazete haberinde, "Listede 5 İlyas Kaya var, birinin eşinin adı Fatma" ifadesini kullandı.

Sabah'ta yer alan haber aynen şöyle:

İsmail Küçükkaya’nın Bakan Kaya ve eşi ile ilgili ByLock iddiasını inceleyen Emniyet birimleri, Küçükkaya’nın bir isim benzerliğinden yararlanmaya çalıştığını belirledi

Fox TV sözcüsü İsmail Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ile ilgili olarak ortaya attığı ByLock iddiasının 'isim benzerliğine' dayandığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü detaylı inceleme ile iftiranın bir isim benzerliğinden yola çıkarak oluşturulduğunu ortaya koydu.

5 'İlyas Kaya' daha var

ByLock iddiasını öne süren İsmail Küçükaya'ya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen cevapta, "81 il Emniyet Müdürlüklerimize gönderilen ByLock listelerinde Sayın Bakan'ın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır" denilmişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların gerçekdışı olduğunu, yalan yanlış bilgilerle toplumu yanıltmayı amaçladığını belirten Emniyet Genel Müdürdüğü, bir yandan da olayın çıkış noktasını araştırdı.

Emniyet birimleri ByLock listelerinde detaylı inceleme yürüttü. Listelerde Bakan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile aynı isimde 5 kişi daha bulunduğunu saptadı. Bu isimlerden birinin eşinin de adı Fatma Kaya olarak kayıtlarda yer alıyordu. İsim benzerliğini fırsat bilen Küçükkaya da hemen harekete geçerek Bakan Kaya ve eşi hakkında ByLock iddiasını ortaya attı.



T.C. Kimlik Numarası esas



Emniyet yetkilileri, ByLock listelerinde yapılan sorgulamalarda yanlış değerlendirmelere yol açmamak için T.C. kimlik numarası üzerinden çalışma yapıldığına da dikkat çekti.