Sabah'a göre CHP, anayasa masasını Baykal'ın açıklamaları yüzünden terk etmiş

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 3. toplantısında CHP’li üyelerin, anayasanın ilk 4 maddesi konusunda değişiklik sağlanamayacağını söylemesi üzerine toplantılar sonra erdi. İktidara yakın Sabah gazetesi, CHP'nin anayasa masasını Baykal'ın açıklamaları yüzünden terk ettiğini iddia etti. Gazetenin manşetinde yer alan haberde, Baykal'ın "CHP, HDP'lileşiyor, mili meselelerdeki duruşu yanlış" şeklindeki ifadeleri, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı olarak nitelendirildi.

Evrin Güvendik'in, "Baykal sarstı, CHP firar etti" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2016) haberi şöyle:

"CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "CHP, HDP'lileşiyor, mili meselelerdeki duruşu yanlış" açıklamasıyla sarsılan CHP yönetimi, yeni anayasa için kurulan masayı devirerek karşılık verdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun muhalefet liderleriyle yaptığı görüşme ve ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın davetiyle kurulan anayasa masası, üçüncü toplantıda dağıldı. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, terör ve Suriye konularında Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikircikli davranmakla suçlaması ve "istifa et" imasında bulunması, CHP'yi sarstı. CHP yönetimi, bu krizin üstünü örtmek için Anayasa Mutabakat Komisyonu'ndan çekildi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda komisyonun yol haritası niteliğindeki çalışma usul ve esasları ile çalışma süresinin ele alınması bekleniyordu. Ancak CHP'nin komisyonun adı ve görevinin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem içerisinde, kurucu ilkeler doğrultusunda anayasa hazırlamak' şeklinde belirlenmesi yönünde getirdiği şartlar anayasa masasının dağılmasına neden oldu.



"CHP sabote etti"



Komisyonun adının 'Darbe hukukundan arındırma komisyonu' olması yönündeki önerisinden AK Parti, MHP ve HDP'nin itirazları ile geri adım atan CHP'li üyeler toplantıda 'parlamenter sistem dışında bir şey konuşturtmayız' tavrı da sergiledi. AK Parti ise CHP'nin anayasa masasına getirdiği ön şartlara karşı çıkarak çalışmaların şartsız sürdürülmesini istedi. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yaptığı açıklamada millet adına yürütülen yeni anayasa sürecinin CHP tarafından sabote edildiğinin altını çizerek, "İktidar partisi olarak elimizde her türlü güç var. Ama buna rağmen bir sistem değişikliğinden bahsediyorsak bu aslında daha çok güç peşinde koştuğumuz için değil daha sağlıklı bir sistem peşinde koştuğumuz içindir" ifadelerini kullandı. CHP'nin toplumun değişim talebine direndiğini söyleyen Çelik, "Daha önce AK Parti tarafından teklif edilmiş ve kendilerinin reddettiği bir şeyi bugün gündeme getiriyorlar. CHP Türkiye'ye yeni anayasa yaptırmak istemiyor. Biz yeni Türkiye'nin ilk anayasasını yapmak istiyoruz onlar hala eski Türkiye'nin anayasasında ısrar ediyorlar" dedi.



Ömer Çelik'ten iki çağrı



Ömer Çelik, komisyonda yer alan MHP ve HDP'ye ise çağrıda bulunarak, katkı vermeleri halinde çalışmaları sürdürebileceklerini, yine CHP'nin de masanın etrafında yer almasını kazanım olarak göreceklerini belirtti. Çelik ayrıca, özellikle toplantının konuşma tutanaklarının da yayınlanmasını ve bu şekilde CHP'nin masayı nasıl sabote ettiğinin daha iyi anlaşılacağını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyonun üyesi Bülent Tezcan ise "Biz özellikle bir rejim tartışmasına fırsat vermeme konusunda kararlılığımızı gösterdik" ifadesini kullandı"