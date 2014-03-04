Sabah'a göre Başbakan'ın bahsettiği o ablalar kapı çalmaya başladı

Sabah gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında sürekli dile getirdiği 'kapınıza gelen ablaları geri gönderin' diyerek partililere telkinde bulunduğu o ablaların kapı çalmaya başladığını öne sürdü.

Gazetenin manşetinden verdiği haberde yer alan iddiaya göre, İstanbul, Ankara, Denizli, Kayseri, Konya ve Eskişehir başta olmak üzere Gülen cemaatinde misyonları bulunan ablalara "Seçim sürecinde 100'er kişiyi AK Parti'ye oy vermekten vazgeçireceksiniz. Liste hazırlanacak mart ayı toplantılarına sunulacak" denildiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Başbakan'ın "Bazı ablalar kapınızı çalabilir" dediği paralel yapıya bağlı "ağabey ve ablalar" iktidardan oy çalmak için saha çalışması başlattı. Görevleri ise yerel seçimler öncesi 100'er kişiyi AK Parti'den vazgeçirmek. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Olur ya paralel yapı sizin de kapınızı gelip çalabilir. Bazı ablalar gelebilir" sözlerinin sırrı ortaya çıktı. İddiaya göre; İstanbul, Ankara, Denizli, Kayseri, Konya ve Eskişehir başta olmak üzere Gülen cemaatinde misyonları bulunan ablalara "Seçim sürecinde 100'er kişiyi AK Parti'ye oy vermekten vazgeçireceksiniz. Liste hazırlanacak mart ayı toplantılarına sunulacak" denildi. "Vazgeçirilenler" başlıklı listeleri tamamlayanlara ve listelerine fazla isim katanlara il temsilcilikleri ile yardımcılığı görevlerine terfi etme sözü verildi. AK Parti aleyhine 6'şar sayfalık kitapçık hazırlandı. Ablalar, 17 Aralık'tan sonra AK Parti'ye oy kaybettirme çalışmalarına başladı. Yapının üst kademe toplantıları, kısa sürede alt kademeleri etkiledi. Ablalar, alt kademede "AK Parti'ye oy atma, attırma" kapmanyaları başlattı. İşte cemaatten kopan itirafçılar Erdal K., Emre T., Hasan K., İbrahim D. ve Onur K.'nın özetle söyledikleri:

Erdal K.(38): Paralel yapıda 22 yıl aktif rol aldım. Maddi destekte bulunduğum yapı, uluslararası bir güç olma çabasına dönüşünce tüm bağlantılarıma nokta koydum. Gülen cemaati, AK Parti iktidarına karşı seri toplantılar düzenledi. Süreç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 7 Şubat 2012'de paralel yapı tarafından KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla başladı. Cemaatte hem Türkiye'de hem de yurt dışında üst düzey toplantılar yapıldı. O toplantılarda önemli kararlar vardı. En önemlisi, AK Parti iktidarının yıkılması için iktidar aleyhine kullanılabilecek her çeşit belge ile bilgiye sahip olunabilecek teşkilatlanmayı faaliyete geçirmeleri oldu. Saha çalışmaları başlatıldı. Tuzaklar kuruldu. Bilgi ve belge toplanmaya çalışıldı. 17 Aralık süreciyle "AK Parti'ye oy atma, attırma" kampanyası başlattılar. Bölge ağabeyleri ve ablaları aktif olarak rol aldı.

Emre T.(26): Ülkeme karşı sorumluluk hissettiğim için yapıdan ayrıldım. İstanbul'da cemaat bünyesinde her ilçede bölgede görev yapan ağabeyler ve ablalar vardır. Bölge toplantıları bu kişiler tarafından organize edilir. Kararları açıklarlar ve uygulanır. 17 Aralık sonrası bütün öğrencileri ve gençleri topladılar. KPSS'ye gireceklere kapalı kapılar ardında soruların cevaplarını vaat ettiler. Geleceklerinden bahsettiler. Daha alt kademelerde yer tutan ev ağabeyleri ve ev ablaları da saha çalışmalarına hız kattı.

Onur K.(24): 2004'te cemaate girdim. 17 Aralık sonrası ayrıldım. Oyumu AK Parti'ye atacağım. Gençlerden, AK Partili olanları ve yakınlarını kendi saflarına çekmelerini istediler. Aksi halde dinsizlikle suçlanacaklarını belirttiler. Tehdit ettiler. Bölge ev ve sohbet alanlarında dile getirilen bu istekler "AK Parti'yi içeriden bölme planı"nın parçasıydı. Hizmet'in illerde düzenlediği toplantılara katılacak olan kişilere, yanlarında cemaatle hiçbir bağlantıları bulunmayan 2'şer kişi getirme şartı sunuldu.

İbrahim D.(40): Yapıya 5 yıl önce girdim. Son olaylar nedeniyle soğumuştum. 10 Şubat'ta Halkalı'daki mütevelli toplantısına katıldım. O gün, aynı saatlerde farklı ilçelerde toplantıların düzenleneceğini duyduğum için katılmayı kabul etmiştim. Bölge Abileri ve Bölge Ablaları, bu toplantılarda aynı mesajı verdi. "Seçimlerde AK Parti ve BDP'ye oy vermeyin. Partiler aleyhine çalışmalar yapın" Bildirinin, sohbet grupları arasında yayılması talimatı verildi. Hazırlanan kitapçıklar ev ev dolaşılarak dağıtılacak.

Hasan K. (52): Yapının her ilde düzenlediği faaliyet toplantılarına katılacak kişilere, yanlarında cemaatle hiçbir bağlantıları bulunmayan 2'şer kişi getirme şartı sunuldu. Ödül sistemi başlatıldı. Seçim sürecinde 100 kişiyi AK Parti'ye oy vermekten vazgeçiren ablalara ve ağabeylere, "Listeler hazırlanacak, mart ayı toplantılarına sunulacak" denildi. "Vazgeçirilenler" başlıklı listeleri tamamlayanlara ve listelerine fazladan isimler katanlara İl Temsilcilikleri ile yardımcılıkları görevlerine terfi sözü verildi.