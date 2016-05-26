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"Başkanlığa geçişin fotoğrafı"

Sabah'a göre, Bakanlar Kurulu'nun Beştepe'de toplanması "Başkanlığa geçiş için güçlü mesaj"

26 Mayıs 2016 17:05

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Sabah ve Türkiye gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen 65. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısını "Başkanlığa geçiş dönemi" olarak yorumladı. 

Sabah gazetesi, toplantıyı birinci sayfasından "Beştepe'de yeni dönemin ilk uygulaması; Başkanlığa geçiş için güçlü mesaj" başlığıyla verirken, Türkiye gazetesi de, "Devlette yeni dönem" başlığını kullandı.

Sabah'ın haberinde, "Binali Yıldırım Başbakanlığı'ndaki yeni kabinenin ilk toplantısını dün Beştepe'de yapması, yeni dönemin uyum ve istişare ile öne çıkacağının mesajı olarak yorumlandı. Beştepe’deki Bakanlar Kurulu, başkanlık sistemine geçiş yolunda iç ve dış kamuoyuna verilen en güçlü mesaj olarak değerlendirildi" ifadelerine yer verildi. 

Sabah ve Türkiye'nin bugünkü birinci sayfaları şöyle:

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