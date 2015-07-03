Sabah'a göre AKP'nin koalisyon stratejisi: İlk turda yoklama ikincisinde teklif

7 Haziran Genel Seçimlerinde partilerin tek başına iktidar olabilmek için sayısal çoğunluğu sağlayamaması koalisyon senaryolarını ortaya çıkardı. HDP'nin AKP'yle koalisyon yapmayacağı açıklamasının ardından gözler AKP-CHP, AKP-MHP koalisyonuna döndü. Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir televizyon programında HDP'nin adına anmayarak AKP'nin CHP ya da MHP ile koalisyon yapılabileceğinin sinyalini verdi. Sabah gazetesi bu iddiaları bugün (03 Temmuz 2015) gazetesinin manşetinden gördü. Sabah AKP'nin koalisyon stratejisi için, "İlk turda yoklama ikincisinde teklif" yapacağını aktardı.

Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk turda üç partiye gidip yaklaşımlarını dinleyecek. İkinci turda sadece CHP ve MHP ile görüşüp kendi teklifini götürecek.

Davutoğlu, CHP ve MHP ile pazarlıkları eşzamanlı götürmeyi planlıyor. Yaklaşık bir ay sürmesi öngörülen görüşmelerde önce partilerin pozisyonları görülecek, sonra teklif götürülecek

TBMM Başkanı'nın seçilmesi ile birlikte gözler yeni kurulacak hükümet çalışmalarına döndü. AKP de tüm gücü ile buna odaklandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun müzakere stratejisi de ortaya çıktı. Davutoğlu, CHP ve MHP ile koalisyon pazarlıklarını eşzamanlı götürmeyi ve bir ay civarında bu çalışmaları sürdürmeyi planlıyor. AKP, koalisyon çalışmalarını yürütmek için dört ayrı komisyon kurdu. Siyasi komisyon, muhalefet partilerinin seçim bildirgeleri ve vaatleri ile AKP'ninkileri kıyaslama işlemlerini tamamladı. Bir taraftan bunlar yapılırken bir taraftan da Davutoğlu'nun koalisyon görüşmelerini yürütme stratejisi netleştirildi. Davutoğlu süreci şöyle yönetecek:



Bir aylık takvim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta TBMM Başkanlık Divanı'nın kurulması ile birlikte hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na vermesi bekleniyor. Davutoğlu'nun hükümet kurma çalışmalarını bir ay kadar sürdürmesi planlanıyor. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa Davutoğlu görevi iade edecek.



İlk tur tüm partilere gidilecek: Davutoğlu ilk turda CHP, MHP ve HDP'den tek tek randevu alıp gidip görüşme yapacak. Davutoğlu, ziyaret sırasında herhangi bir koalisyon ortaklığı teklifi götürmeyecek. Partilerin koalisyona yaklaşımları, talepleri ve kırmızı çizgileri nedir bunları dinleyecek.



İkinci turda iki parti: Görüşmelerin ardından MYK ve MKYK toplanıp gelinen noktayı değerlendirecek. Bu değerlendirmelerden sonra Davutoğlu ikinci bir tura çıkacak. Bu turda sadece CHP ve MHP'ye gidilmesi olasılığı daha yüksek. Çünkü AKP, HDP ile koalisyon kurmayı düşünmüyor.

Gerekirse bir tur daha: Bu turdan sonra da ilkeler en yakın ve hükümet kurmaya da sıcak bakan partiye koalisyon önerisi götürülecek. Ancak net bir tablo ortaya çıkmazsa Davutoğlu, birkaç kez daha iki partinin lideri ile bir araya gelecek. Her görüşmede biraz daha detaylara girilecek.

Eşzamanlı görüşme: Turlar devam ederken CHP ve MHP ile gayrı resmi görüşmeler sürecek. Bu görüşmelerin sonucu AKP, koalisyon teklifi götüreceği partiyi netleştirecek. Davutoğlu bir partiyle pazarlık yapıp onunla olmazsa diğer partiye öneri götürmenin sıkıntı yaratabileceğini düşünüyor. Muhalefet partilerinin, "Diğeri ile sonuç alamadı, bize geldi" deyip karşılanmayacak talepler ortaya koymasından endişe ediliyor. Bu nedenle görüşmelerin eşzamanlı yürümesi planlanıyor.

Davutoğlu'nda CHP'ye: Dönüşümlü başkanlık gibi bir şey olmaz



Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmelerinde ilkesel çerçevenin oturması ve güven tesis edilmesi halinde bakanlıkların dağılımında bir sorun olmayacağını söyledi. Davutoğlu Kanal 7'de katıldığı programda şunları söyledi:



Meclis Başkanlığı Seçimi: MHP bize destek olmadı. MHP kendi çizgisinde yürüdü. Bize değil CHP'ye mesaj verdi.



Rol biçtirmeyiz: Biz ülkeyi hükümetsiz bırakmayız derken onlar ülkeyi hükümetsiz bırakacak senaryolar üzerine çalıştılar. Kılıçdaroğlu her partinin iç işlerine karışmaya MHP ise herkese rol biçmeye kalkıştı.



Dönüşümlü başbakanlık olmaz: İlkesel çerçeve oturduğu zaman ve güven sağlandığı zaman bakanlıkların dağılımında bir sorun olmaz. Elbette paylaşım adaletli olması milletin vermediği hiçbir şeyi biz kimseye vermeyiz. CHP'nin dönüşümlü Başbakanlık planı matematiğe de psikolojiye de aykırı. Dönüşümlü Başbakanlık gibi bir şey olmaz.



Koalisyon mu, erken seçim mi?: Koalisyona olmasın diyerek başlamıyoruz. Kimle, nasıl olur görüşmeler belirleyecek. Uzlaşılması gereken bir süreçteyiz, uzlaşma sağlanamazsa sonuç erken seçimdir. Uzlaşamazsak gerekçesi biz olmayız.



Olmayacak şey istemeyin: Parti liderlerine de sesleniyorum görüşmelerde olmayacak şeyi istemenin bir anlamı yok. 12 yıllık kazanımlardan geri döndürecek bir dayatmayı kabul etmeyiz.



İki ihtimal var: Koalisyon için iki ihtimal görünüyor. AKP-CHP ya da AKP-MHP. AKP'siz bir hükümetin kurulamayacağı ortadadır.