Sabah: Yüzde 54,5 başkanlığa evet diyor

Sabah gazetesinin bugünkü (12 Şubat 2015) manşetinde yer alan haberde, MAK Danışmanlık’ın yaptığı araştırma sonucunda seçmenin yüzde 54.5’inin başkanlık sistemine “evet” dediği öne sürüldü. Haberde, “Seçmenin yüzde 54,5’i ‘Türkiye Cumhuriyeti başkanlık sistemine geçmeli midir?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını verdi” denildi. Araştırmaya göre yüzde 30.5'lik bölüm mevcut yönetim sistemiyle devam edilmesi görüşünü dile getirirken yüzde 15'lik bölüm 'kararsız-görüş bildirmedi' olarak yer aldı.

Sabah gazetesinde Evrin Güvendik imzasıyla yayımlanan “Başkanlık sistemine yüzde 54.5 'Evet” başlıklı haber şöyle:

‘Başkanlık sistemine yüzde 54.5 'Evet'

MAK Danışmanlık'ın araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Başkanlığa "evet" diyenlerin oranı yüzde 54.5'i bulurken, ankete katılanların yüzde 65.1'i yeni anayasaya onay verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen ve kamuoyunun gündeminde yer alan Başkanlık sistemine halkın desteğinin yüzde 54.5 olduğu ortaya çıktı. Aynı ankette yeni anayasaya destek de yüzde 65.1 olarak şekillendi. MAK Danışmanlık tarafından 3-8 Şubat tarihlerinde 30 büyükşehir, 14 il ve 120 ilçede 5 bin 454 kişi ile yüz yüze yapılan "Şubat ayı Türkiye gündem" araştırması, siyasi partilerin oy oranı, gündem konularına ilişkin seçmenin değerlendirmesi ve başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı tespitler ortaya koydu.

Ankette "Bugün seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna kararsızların dağılımıyla birlikte seçmenin yüzde 47.6'sı AK Parti yanıtını verdi. Aynı soruya seçmenin yüzde 24.8'i CHP, yüzde 14.3'ü MHP ve yüzde 8'i de HDP karşılığını verdi.

Başkanlığa yüzde 54.5'lik destek

Anketin en çarpıcı sonuçları arasında ise seçmenin başkanlık sistemine bakışı yer aldı. Buna göre seçmenin yüzde 54.5'i "Türkiye Cumhuriyeti başkanlık sistemine geçmeli midir?" sorusuna "evet" yanıtını verdi. Yüzde 30.5'lik bölüm mevcut yönetim sistemiyle devam edilmesi görüşünü dile getirirken yüzde 15'lik bölüm 'kararsız-görüş bildirmedi' olarak yer aldı.

AK Parti seçmeninin yüzde 75.5'i destek veriyor

Ankete göre AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen seçmenin yüzde 75.5'i Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesinden yana tavır izlerken yüzde 6.5'i mevcut yönetim sisteminin devamını istedi. Yüzde 18'lük bölüm ise görüş bildirmedi. CHP seçmeninin yüzde 68.5'i mevcut sistemden yana tavır koyarken başkanlık sistemine destek verenlerin oranı yüzde 15.5 oldu. MHP seçmeninden sisteme yüzde 25.5 oranında destek gelirken yüzde 65.5'lik bölüm ise mevcut yönetim sisteminden yana tavır koydu. HDP seçmeninin yüzde 85.5'i Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesini istedi. Yüzde 6.5'i mevcut yönetim sisteminin devamından yana tavır koyarken TBMM dışındaki siyasi partilerden birine oy vereceğini söyleyen seçmenden ise sisteme yüzde 70 oranında destek geldi.

Sistem halka anlatılmalı

Anket analizinde başkanlık sisteminin kamuoyuna yeterince 'ikna edici' anlatılamadığı, muhalefetin de yoğun defans yaptığına dikkat çekilerek "başkanlık konusunda iktidar partisinin oy oranından daha fazla oranda bir desteğe rağmen konunun kamuoyu tarafından yeterince anlaşılamadığı, zihinlerin netleşmediği görülmektedir" denildi.

Yeni anayasaya yüzde 65'lik destek

Ankette Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olup olmadığı yönündeki soruya ise halkın yüzde 65.1'i "evet" karşılığını verirken yüzde 19.9'luk bölüm ise yeni bir anayasaya ihtiyaç olmadığı görüşünü dile getirdi. Anket analizinde yeni anayasanın önümüzdeki dönem parlamentosunun öncelikli gündem konusu olacağı dile getirilirken "Asli görevi yasama olan TBMM'nin yeni dönem şekillenmesinde ve siyasi partilerin aday belirleme kriterlerinde de yeni anayasayı yapabilecek dirayet ve kifayette vekillerle temsilini önemli kılmaktadır" denildi.

Gündem paralel ve Bank Asya

Ankette seçmene Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin ne olduğu sorusu da yöneltilirken bu soruya ankete katılanların yüzde 19'u paralelle mücadele ve Bank Asya, yüzde 15'i işsizlik, yüzde 14'ü partilerin aday belirleme süreci, yüzde 12'si Suriyeli göçmenler karşılığını verdi.