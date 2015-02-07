AYM'de başkanlık seçimi yapılmamasının nedeni Kılıç ile Erdoğan arasındaki anlaşmazlık mı?

13 Mart’a kadar yapılması gereken Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçiminin iki kez ertelenmesinin ardında, başkan Haşim Kılıç’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın istediği ismi seçtirmeme endişesinin yattığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski Polis Akademisi Başkanı Zühtü Arslan’ı desteklemesi nedeniyle çoğunluk ibresi bu isme kaydı. Arslan’ı 10 üyenin, Haşim Kılıç’ın başkan olmasını istediği Serruh Kaleli’yi ise 7 üyenin desteklediği iddia edildi. Bu durumu gören Haşim Kılıç, Kaleli’nin seçilmesi için 9 olan salt çoğunluğa ulaşmak amacıyla ikna faaliyetine başladı. Bu amaçla seçimler ileri bir tarihe ertelendi.

Haşim Kılıç’ın 13 Mart’ta emekliye ayrılacak olması gözleri Anayasa Mahkemesi başkanlığı için yapılacak seçime çevirdi. Yasaya göre seçimin, mevcut başkanın emekliye ayrılacağı tarihten önceki iki ay içinde yapılması gerekiyor. Yani süreç 13 Ocak’ta başladı ve yaklaşık bir ayı geride kaldı. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, yeni başkan konusunda uzlaşma sağlanamıyor.

17 üyeli Anayasa Mahkemesi’nde iki adayın ismi ön plana çıkıyor. Haşim Kılıç’ın adaylık konusunda başkanvekili Serruh Kaleli’yi destekleği, buna karşılık Erdoğan ve hükümetin ise Zühtü Arslan’ı istediği öğrenildi. 2009’da Polis Akademisi Başkanlığı’na atanan, ardından ise YÖK Başkanvekilliği görevi yapan Prof. Dr. Zühtü Arslan, 17 Nisan 2012’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine atanmıştı.

Başkan seçilebilmek için 9 üyenin oyunu almak yeterli... Ancak Haşim Kılıç, geçen hafta içinde iki kez gündemine almasına karşın seçimleri yaptırmadı. Önce çarşamba, ardından ise cuma gününe konulan seçim, başkan Kılıç tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Bu durumun altında ise Haşim Kılıç’ın Serruh Kaleli’yi seçtirememe endişesinin yattığı kulislerde konuşuluyor. İddiaya göre hükümet cephesi 10 üyelik bir güce ulaştı ve Zühtü Arslan etrafında birleşti. Kaleli’yi destekleyen Kılıç cephesi ise 7 üyede kaldı. Kılıç’ın bu nedenle seçimi ertelediği ve 2 üyeyi ikna etmek için kulis yaptığı konuşuluyor. Yargıtay, Danıştay, HSYK ve adliyelerin yönetiminin iktidar lehine değişmesinden rahatsız olan Kılıç’ın bunların dışında AYM’de “yürütme”nin müdahalesini engellemeye çalıştığı dile getiriliyor.

Haşim Kılıç, emekli olmadan önce AYM’ye istediği üyeyi seçtirmek için son dönemde hükümet ile ilişkilerine de dikkat etti. Bu kapsamda iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Kılıç, yeni üye Kadir Özkaya’nın yemin törenindeki konuşmasında ise iktidarı eleştirmekten kaçınıp, dikkatli bir dil kullandı.