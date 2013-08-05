Sabah yeni ombudsmanı açıkladı

Sabah gazetesi Yavuz Baydar'la ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sabah Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, köşesinden gazetenin yeni Okur Temsilcisi'ni duyurdu. Hafta sonu eki kadrasundan İbrahim Altay'ın göreve atandığını belirten Şafak, "'Durumdan vazife çıkaran değil, vazifesini okurdan alan temsilci...' İbrahim Altay'ın da bu zor işin altından kalkacağına adım gibi eminim" dedi. Şafak, Baydar okur temsilcisiyken gazeteye yolladığı iki yazısını sansürlemiş, ayrıca köşesinden bir okur mektubu aracılığıyla Baydar'ı eleştirmişti.



Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak'ın bugünkü yazısı şöyle:

'Zor işin altından kalkacağına eminim'

"Okur Temsilciliği görevini bu haftadan itibaren İbrahim Altay üstleniyor.

O da hafta sonu eklerimizin kadrosundan. Yani, Şengül Balıksırtı'nın ekibinden.



İbrahim Altay, tanımı biraz kaotik olan okur temsilciliğini, Batı'daki emsallerine göre yürütecek. Bugün ilk yazısında vurguladığı gibi, "Gazetenin şikâyet takibi ve içerik denetiminden okurlar adına sorumlu, bağımsız konumdaki bir kişi. Yani, durumdan vazife çıkaran değil, vazifesini okurdan alan temsilci..."



İbrahim Altay'ın da bu zor işin altından kalkacağına adım gibi eminim."

