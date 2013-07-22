Sabah gazetesinden Okur Temsilcisi Yavuz Baydar'a ikinci sansür!

Gazeteci Yavuz Baydar’ın Sabah gazetesinde her pazartesi yazdığı “Okur Temsilcisi” köşesi ikinci kez yayımlanmadı.

Yaklaşık bir ay önce köşesinde Sabah gazetesinin Gezi Parkı eylemlerini yansıtma biçimini eleştiren okur mektuplarına yer veren Sabah Gazetesi Ombudsmanı Yavuz Baydar'ın bir sonraki yazısı gazeteye gönderilmiş olmasına rağmen yayımlanmamıştı. 24 Haziran 2013 günü Baydar'ın köşesi boş kalırken aynı gün Sabah Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, köşesinde “Gezi Parkı olaylarında bazı çevrelerin baskılarından etkilenen bazı yazarlarımız ‘Liberter’ bir havaya girdi” diyerek, adını anmadan Yavuz Baydar'ın son yazısına gönderme yaparak tepki göstermiş ve Baydar'ın 'Gezi Parkı' yazısını eleştiren okur mektubuna yer vermişti.

Bu sürecin ardından izne ayrılan Baydar, alınan bilgilere göre izin süresi bittikten sonra bugün (22 Temmuz 2013) yayımlanmak üzere "ombudsmanlığın ne demek olduğunu" farklı açılardan anlatan yeni yazısını gazeteye gönderdi. Ancak, Yavuz Baydar'ın "Okur Temsilcisi" köşesi bugün de boş bırakıldı.

Sabah gazetesi koridorlarında konuşulanlara göre, Baydar'ın yayımlanmayan ikinci yazısında "medyada bağımsız özdenetimin önemi ve gazetelerin itibarı için ombudsmanlığın neden gerekli olduğu" anlatılıyor ve "genel yayın yönetmeni ile okur temsilcisinin görevinin farklı olduğu" vurgulanarak aralarında hiyerarşik bir müdahale ilişkisi bulunmadığı mesajı veriliyordu.

Baydar, 20 Temmuz 2013'te New York Times'da hem Türkçe, hem İngilizce yayımlanan yazısına "Türkiye’de medya patronları demokrasinin altını oyuyorlar" başlığı atmış ve Gezi Parkı eylemlerini takiben yaşanan tasfiyelerle istifaların ardından Türkiye medyasının mevcut durumuna ilişkin öneri ve değerlendirmelerde bulmuştu.