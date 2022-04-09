Sabah yazarından sahur programı paylaşımını silen Ağrı AKP Gençlik Kolları Başkanı'na: Niye siliyorsun kardeşim?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ağrı AKP Gençlik Kolları'nın paylaştığı sahur programı videosunun eleştiriler sonrasında silinmesini değerlendirdiği yazısında "Ev sahibi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gelen "lüks sahur" şeklindeki tepkilere "Ne var bunda" diyerek cevap veriyor... CHP trollerinin, İBB'nin su ve ulaşıma yaptığı zamları gündemden düşürmek için etkinliği abarttıklarını söylüyor. Sayan'ın paylaştığı faturada da sahur masasının maliyetinin 21 bin TL olduğu görülüyor. Kişi başı 30 TL'ymiş. Bugünkü şartlarda bir kahvaltı için gayet makul, ucuz bile" diye yazdı.

Görüntülerde gözüne batan tek şeyin protokol masası olduğunu kaydeden Altınok, "Bir de Ağrı Gençlik Kolları Başkanı'nın videoyu koyduğu tweet'i niçin sildiğini anlamadım... Yaptıkları işin yanlış olduğunu sonradan anladığını mı kabul ediyor? Yoksa kuru gürültüye, goygoya pabuç mu bırakıyor? Ne yazık ki iki ihtimal de siyasetçi olmayı kafaya koymuş gençler için bir soruna işaret ediyor. Üzerine kafa yormalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...



Selçuk sahur programından bir video paylaştı. Videoda gençlerin tef çaldığı anlara yer verildi.



Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" dedi. Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazdı.



Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Ağrı'daki sahur etkinliğinden fotoğraflar paylaşarak şunları yazdı;



"Ağrı böyle coşku dolu bir sahur sofrası bugüne kadar görmedi Ağrı’nın Üniversiteli AK Gençlik’i ile sahur sofrasında bir araya geldik, birbirinden coşkulu ve güzel anlara şahitlik ettik. Teşekkürler Ağrı, Teşekkürler AK Gençlik"" />